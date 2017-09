Erst zwei von sieben Runden sind an den US Open gespielt und das Feld der Favoriten bei den Männern lichtet sich fast stündlich. Überraschend erwischt es in der 2. Runde bereits Cincinnati-Champion Grigor Dimitrov (ATP 9). Auch Jo-Wilfried Tsonga (ATP 12) oder Tomas Berdych (ATP 18) müssen ihre Tasche packen.

Schon am Mittwoch streicht Montreal-Sieger Alexander Zverev (ATP 6) die Segel. Nicht ohne Mühe überstehen auch Rafael Nadal (ATP 1) und Roger Federer (ATP 3) ihre beiden gegnerischen Hürden.

Stark in Form zeigen sich hingegen zwei Teenager. Der 19-jährige Andrey Rublev (Russland, ATP 53) schockt Dimitrov in drei Sätzen und der Kanadier Denis Shapovalov (18, ATP 69) ebenfalls glatt in drei Sätzen Tsonga. Zum ersten Mal seit 2008 (Cilic, Nishikori, Del Potro) stehen damit mehrere Teenager in der Runde der letzten 32 an den US Open.

Die Rangordnung ist speziell in der unteren Tableauhälfte auf den Kopf gestellt. Und bietet so Aussenseitern die Chance ganz weit vorzustossen – bis in den Final. Nur noch ein Top-Ten-Spieler ist vertreten! Nach Wimbledon-Finalist Marin Cilic (ATP 7) heissen die nächstfolgenden Stars John Isner (ATP 15), Pablo Carreno Busta (ATP 19) und Lucas Pouille (ATP 20). (rib)