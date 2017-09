Fast während der ganzen Partie hat Raphael Wicky seine Nerven im Griff, obwohl die Seinen einen miserablen Auftritt hinlegen in St. Gallen. 0:2 liegt der FCB zurück. In Wicky brodelt es. Dann, in der 82. Minute, platzt dem sonst besonnenen Coach der Kragen. Wild gestikulierend schreit er den 4. Offiziellen an.

Luca Zuffi trifft kurz vor Schluss noch zum 1:2. Es nützt nichts. 8 Spiele, 11 Punkte. So schwach ist der FCB seit 8 Jahren nicht mehr in die Saison gestartet.

Der Trainer hat auch auf der anschliessenden Pressekonferenz noch alle Mühe, sein Temperament im Griff zu halten. Auf eine Systemdiskussion mit den Journalisten will er sich nicht einlassen. Es hat schon fast etwas Lehrerhaftes, als er sagt: «Mit dem System hatte diese Niederlage nichts zu tun. Der FCB hat in den letzten Jahren immer im 4-4-2 verteidigt», sagt er leicht angefressen.

Wicky weiter: «Die erste Halbzeit war total enttäuschend. Es fehlten defensive Stabilität und das nötige Zweikampfverhalten. Zudem haben wir bei den Toren zwei Geschenke verteilt.»

Dann kritisiert Wicky einzelne Spieler: «Es ist so, dass wir noch nie in dieser Formation zusammengespielt haben. Aber es waren extrem einfache Fehler, und zwar nicht von Spielern, die keine Matchpraxis hatten, sondern von jenen, die jedes Spiel gemacht haben.»

Ohne Namen zu nennen ist klar, wen Wicky meint: Taulant Xhaka verlor vor dem 0:1 den Ball an der Strafraumecke, Manuel Akanjis Ballverlust stand am Ursprung des 0:2.

Der FCB steckt in der Krise – und Jungtrainer Wicky im Gegenwind!