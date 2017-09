Vor drei Jahren sucht der FC Basel einen Strategen fürs zentrale Mittelfeld. Der Meister wird fündig: Luca Zuffi etabliert sich rasch zur erhofften Stütze. Nun hat der 27-Jährige seine Stütze ebenfalls gefunden. Freundin Laura und er sind nämlich frisch verlobt.

Der FCB-Spieler teilt sein Liebesglück per Instagram. Zu einem Bild seiner Freundin Laura mit Verlobungsring schreibt er: «Sie hat Ja gesagt».

Die Flitterwochen haben die beiden Verliebten jedenfalls bereits vorgezogen. In der Sommerpause reisten Luca und Laura nach Japan, genauer gesagt in die drittgrösste Stadt des Landes, nach Osaka, wo sie sich vom Ex-Basler Yoichiro Kakitani in die regionale Küche einführen liessen. Sodann stand ein Trainingsbesuch bei Kakitanis neuem Klub, Cerezo Osaka auf dem Programm.

Schliesslich besuchte das junge Pärchen auch noch die Universalstudios und das Aquarium von Osaka.

Kennengelernt haben sich die beiden in Winterthur, als Zuffi beim FCW spielte. Am Samstag muss der Mittelfeldspieler mit Basel gegen Lausanne ran, bevor es dann am Dienstag zum ersten Highlight der noch jungen Saison kommt: Champions League beim grossen Manchester United!