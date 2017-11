FCL-Babbel schiesst gegen den Ref und die Liga: «Komisch, dass ein Basler den FCB pfeift»

In Luzern läuft die 24. Minute, als es nach einem langen Ball zum Laufduell zwischen FCL-Mittelstürmer Tomi Juric und FCB-Verteidiger Eder Balanta kommt. Balanta bringt Juric zu Fall. Schiedsrichter Adrien Jaccottet lässt weiterlaufen. Die Luzerner reklamieren zu Recht. Dass einige allerdings eine Notbremse gesehen haben wollen, geht dann aber doch zu weit. Neben Juric und Balanta ist auch noch FCB-Verteidiger Marek Suchy auf gleicher Höhe.

FCL-Trainer Markus Babbel will sich auf die Diskussion nicht einlassen, merkt jedoch an, dass er es «schon komisch» finde, «wenn ein Basler den FC Basel pfeift. So etwas gäbe es in Deutschland sicher nicht.»

Hierzu muss man wissen: Jaccottet ist tatsächlich in Basel geboren, stand früher, wie er selber sagt, auch mal in der Muttenzerkurve. «Aber wenn ich heute auf dem Platz stehe und anpfeife, spielen einfach A gegen B. Und ich will meine Arbeit richtig machen», sagte er vor drei Jahren in einem Interview mit der «Aargauer Zeitung».

Lange Zeit hatte die Liga darauf verzichtet, Spitzenschiedsrichter bei Spielen einzusetzen, an denen ein Klub aus ihrem Regionalverband beteiligt war. Dieses Prinzip wurde jedoch vor einem Jahr aufgeweicht.