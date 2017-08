Wie schon in den letzten Jahren verbringen Heliane und Ancillo Canepa ihre Sommerferien in Istrien (Kroatien). «Es ist wunderschön hier, zudem erreichen wir Kroatien mit dem Auto innerhalb eines Tages. Das ist uns wegen Kooki wichtig», sagt der FCZ-Boss. Dabei verpassen sie wieder einige Spiele. Doch dank Satelliten-TV sind sie beim 2:0-Sieg über Sion auch in Kroatien live dabei. «Wir jubelten so laut, dass die Nachbarn rüber gekommen sind, um zu fragen, was passiert sei», sagt Canepa.

Während die Canepas im Mittelmeer baden, vermeldet ihr Klub den Zuzug von Rasmus Thelander (26). Der dänische Innenverteidiger kommt von Panathinaikos Athen. Haben Trainer Uli Forte und Sportchef Thomas Bickel den Deal ohne sie abgeschlossen? Der FCZ-Boss lacht und sagt: «Nein. Wir haben uns schon vor unseren Ferien geeinigt. Wir mussten jedoch noch warten, bis er die offizielle Freigabe erhielt.»

Unter 15 Millionen wird Canepa nicht schwach

Er und Heliane werden sich auch am Samstag wieder vor dem TV einrichten. Um 19 Uhr empfängt der Leader FC Zürich das zweitplatzierte YB. Dabei dürften sie auch ihr Sturmjuwel Raphael Dwamena in Aktion sehen. Denn der 21-jährige Ghanaer wird weiter für den FCZ auf Torejagd gehen. Trotz des 10-Mio-Angebots von Premier-League-Klub Brighton (exklusiv im BLICK). Canepa: «Zahlen kommentiere ich nicht. Aber wir haben den Engländern abgesagt. Die Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht.»

Verpokern Sie sich nicht? «Ich pokere nicht. Es geht mir um den sportlichen Aspekt, wir wollen die Saison mit einer schlagkräftigen und ambitionierten Truppe bestreiten.»

Einst hat Canepa eine fast 10-Mio-Offerte für Yassine Chikhaoui von Chelsea ausgeschlagen. Nach vielen Verletzungen verliess der Tunesier später den FCZ für einen Bruchteil.

Wer garantiert, dass dies mit Dwamena nicht passiert? Canepa: «Niemand. Ein Verletzungsrisiko besteht immer. Doch das Fussballgeschäft läuft wie jedes andere auch. Ein Unternehmen kauft man auch wegen seines Zukunftspotenzials. Diese Beurteilung bestimmt den Preis. Und das ist bei einem Fussballer nicht anders. Und Raphael hat ein Riesenpotenzial.» Tönt, als würde Canepa unter 15 Millionen nicht schwach werden. Der Traumstart dürfte auch noch das Seine dazu beigetragen haben.