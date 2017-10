Zürich - GC

Das Trainerduell zwischen Murat Yakin (43) und Uli Forte (43) ist ein Klassiker der letzten Super- und Challenge-League-Jahre. 16 mal gabs das Aufeinandertreffen der beiden guten Freunde bereits. 7 Forte-Siege, 6 Yakin-Siege und 3 Remis stehen in der Statistik, seit die beiden vor sieben Jahren (Thun – St. Gallen) erstmals an der Seitenlinie gegeneinander antraten. Stets wetten die beiden Kumpels vor dem Duell: Der Sieger bezahlt ein gemeinsames Essen.

Heute kommts zwischen Forte und Yakin zu einer heissen Premiere: das erste Zürcher Derby als Trainer vom FCZ und GC. Für BLICK gehen die beiden ins Frage-Duell.

BLICK: Wie sehr kribbelts vor dem ersten Zürcher Derby gegeneinander?

Forte: Es kribbelt vor jedem Derby, dieses Mal natürlich noch ein wenig mehr.

Yakin: Als Spieler kenne ich die Derby-Stimmung. Als Trainer ist es neu. Ich freue mich, Uli wiederzusehen. Beide Teams sind gut im Rhythmus, es könnte einen guten Vergleich geben. Das wird sehr spannend.

BLICK: Wird Forte Yakins Serie der Ungeschlagenheit beenden?

Forte: Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen!

Yakin: Das haben nun schon mehrere versucht und sind daran gescheitert. Ich versuche, die Mannschaft so einzustellen, dass wir dagegenhalten können. Dann werden wir sehen, was herauskommt.

BLICK: Beim Duell letzte Saison war Forte mit dem FCZ gegen Yakins Schaffhausen klarer Favorit. Wer ist jetzt im Zürcher Derby Favorit?

Forte: Derbys haben ihre eigenen Gesetze. In Zürich ganz besonders, seit diese alle im selben Stadion ausgetragen werden. Einen Favoriten gibt es nicht. Ein Derby wollen immer beide gewinnen.

Yakin: Letzte Saison war es in der Challenge League. Jetzt sind wir auf der Super-League-Ebene, beide Mannschaften sind auf einem guten Niveau. Es wird spannend, Derbys sind immer speziell. Das gibt eine ganz heisse Partie mit hoffentlich guter Stimmung im Stadion.

BLICK: Liegt der FCZ wegen der Sperre gegen GC-Innenverteidiger Vilotic virtuell eigentlich schon 1:0 in Führung?

Forte: Das ist ein Medien­thema. Als Trainer musst du

jederzeit mit dem Ausfall eines Spielers rechnen. Sei es wegen Verletzungen oder Sperren. Ich bin sicher, Murat wird eine

Lösung finden.

Yakin: Wir haben in der Defensive mit den Rückkehrern Alban Pnishi und Marko Basic genug Möglichkeiten. Taktisch haben wir diese Woche beide Varianten trainiert.

BLICK: Was trauen Sie dem anderen Zürcher Klub Ende der Saison für einen Tabellenplatz zu?

Forte: GC hatte nach dem Trainerwechsel bisher eine gute Serie. Trotzdem: Am Ende der Saison werden sie in

der Tabelle hinter uns liegen.

Yakin: Es liegt nicht an mir, das zu beurteilen. Die Stadt hat zwei gute Mannschaften, die sich irgendwo auch europäische Ziele setzen können.

