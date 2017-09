FCZ-Winter nach Testspielsieg: «Wir helfen Dwamena»

Super-League-Leader gegen Challenge-League-Aufsteiger: Der FCZ und Rapperswil-Jona duellieren sich in Freienbach SZ in einem Testspiel. Zürich siegt dank drei Toren nach der Pause (von Winter und 2x Pagliuca) 3:0. Stürmer Michael Frey: «Es war ein gutes Testspiel. Wichtig ist aber, dass wir am Samstag wieder bereit sind.»

Nur ein Zaungast in Zivilkleidern ist Stürmer Raphael Dwamena, der nach dem geplatzten 15-Millionen-Transfer zu Brighton zurück beim FCZ ist und wieder mittrainiert. Wegen des gescheiterten Medizinchecks in England laufen noch immer ärztliche Abklärungen. Bevor diese abgeschlossen sind, spielt der Ghanaer nicht. Deshalb ist auch sein Comeback in der Liga noch offen.

Frey: «Ich freue mich sehr für ihn. Vielleicht ist es das Beste was ihm passieren konnte, dass er nun nochmals beim FCZ spielt. Jetzt hoffe ich, dass er möglichst schnell wieder auf dem Feld dabei sein kann. Er kann uns weiterhelfen.»

Adrian Winter sagt über Rückkehrer Dwamena: «Es wäre menschlich für ihn eine tolle Sache gewesen, in die Premier League wechseln zu können. Aber jetzt ist es toll für den FCZ, dass er wieder hier ist. Wir helfen ihm, sich so schnell wie möglich wieder einzugliedern.»

Neben Dwamena könnte bald noch ein anderer Afrikaner für den FCZ spielen. Stürmer Stephen Odey (19) aus Nigeria weilt als Testspieler in Zürich. Der Klub ist interessiert, jetzt werden die Modalitäten einer allfälligen Übernahme vom MFM FC Lagos abgeklärt.