Liveticker :  Federer, Roger - Lopez, Feliciano

Golubic in Wimbledon in Runde zwei: Vicky stark mit Racket und Nerven

Golubic verliert in Wimbledon: Jetzt sucht Vicky Trost in Gstaad

Dreisatz-Sieg gegen Lajovic: Federer steht in Wimbledon in der dritten Runde

Roger Federer (36) gewinnt an den US Open in der 3. Runde gegen den Spanier Feliciano Lopez (35) mit 6:3, 6:3 und 7:5. Im Achtelfinal wartet mit Philipp Kohlschreiber (33) erneut ein Routinier.

In New York fiebern an den US Open alle dem möglichen Halbfinal-Kracher zwischen Rafael Nadal (31) und Roger Federer (36) entgegen. Die beiden Topfavoriten stehen – nicht ohne zusätzlichen Kraftakt – in der dritten Runde. Bis sie sich begegnen, müssen Federer und Nadal noch je drei Hürden überspringen.

Auf dem Weg zum Nadal-Duell stellen sich Roger erstaunlicherweise fast nur Oldies in den Weg. Am Donnerstag macht ihm der Russe Michail Juschni (35) über fünf Sätze das Leben schwer. Federer behält aber zum 17. Mal die Oberhand.

Federer ist zuversichtlich

Eine ähnlich starke Bilanz weist er mit 12:0-Siegen auch gegen den heutigen Gegner Feliciano Lopez (35) auf, der nur einen Monat jünger ist als er. Zum ersten Mal standen sich der Spanier und Federer in Wimbledon 2003 gegenüber.

«Ich habe meinen Rhythmus gefunden und sollte warm gespielt sein. Nun wirds allerdings ein wenig anders, weil ein Linkshänder kommt. Aber ich kenne Feliciano auch sehr gut, so wie schon Michail. Ich denke, das gibt mir ein bisschen einen Vorteil», sagt Federer. Zieht er in den Achtelfinal ein, wäre der Deutsche Philipp Kohlschreiber (33) ein möglicher Oldie-Kontrahent.

ATP-Legende hat heute Geburtstag

Ein anderer Oldie feiert heute übrigens seinen 65. Geburtstag – Jimmy Connors. Der US-Amerikaner hält unter anderem noch immer den Rekord an ATP-Titeln (109) oder an Einzel-Siegen an den US Open (98). Federer steht aktuell bei 93 Titeln und 80 Siegen.

Im Hinterkopf ist bei dessen Spielen zurzeit immer der Gedanke an seinen angeschlagenen Rücken und dessen Zustand. Immerhin hat er schon zehn Sätze in den Knochen. Federer gibt vorsichtig Entwarnung. Er sagt: «Ich fühle mich besser als in der ersten Runde und bin glücklich, durchgekommen zu sein.» Er möchte nicht dramatisieren. «Ich schaue nicht aufs Negative. Ich fühle mich sicher müder, als ich normalerweise in eine dritte Runde gehe. Aber das ist okay.»

Federer trainiert im Central Park

Federer versucht auch immer wieder seinen gewohnten Alltags-Major-Trott zu durchbrechen. Mitte der Woche tauchte er beispielsweise für ein Training auf einem öffentlichen Court im Central Park auf. Aus dieser Abwechslung tankt er neue Moral. «Wir suchten nach einem Platz irgendwo in der Stadt, wo ich nicht weit fahren musste. Ich mochte die Idee, erstmals im Central Park zu spielen. Es war eine völlig andere Erfahrung mit viel Spass. Wenn nur alle Trainings so wären», blickt Federer zurück.