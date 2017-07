Raonic, Milos

Roger Federer (35, ATP 5) revanchiert sich bei Milos Raonic (26, ATP 7) in Wimbledon für das Halbfinal-Aus vor einem Jahr. Auf beeindruckende Art und Weise.

Magisch, überragend! Roger Federer (ATP 5) entzaubert auf dem Centre Court von Wimbledon, seinem Wohnzimmer, den nächsten Rivalen. Er nimmt an Milos Raonic (ATP 7) Revanche für die Niederlage im letztjährigen Halbfinal. In knapp zwei Stunden fertigt er den Kanadier ab – und dies im 100. Einzel-Spiel in Wimbledon!

Schon der erste Satz ist an der Grenze zur Perfektion, Federer spielt fehlerlos. Ein Break zum 3:2 reicht ihm, um den Satz 6:4 zu gewinnen. Nahtlos gehts so weiter. Roger nimmt Raonic den Service gleich zweimal ab – Break zum 1:0 und 4:1.

Nur Mitte des dritten Satzes gerät Roger bei eigenem Aufschlag bei 3:4 erstmals in Bedrängnis und muss vier Breakbälle abwehren. Raonic kommt stärker auf, ein erster Härtetest für den Schweizer.

Auch im Tie-Break eine Klasse für sich

Stählerne Nerven zeigt Federer im Tiebreak, als er ein 0:3 aufholt und mit 7:4-Punkten triumphiert. Am Ende behält er souverän die Oberhand.

Unglaublich: Mit fast 36 Jahren steht Federer zum 12. Mal im Wimbledon-Halbfinal. Damit löst er Jimmy Connors als alleiniger Rekordhalter ab.

Nächster Gegner ist im Halbfinal am Freitag nicht wie erwartet Novak Djokovic sondern der Tscheche Tomas Berdych. Der Djoker gibt seinen Halbfinal im zweiten Satz verletzt auf.