Nach dem Triumph in Wimbledon bereitet sich Roger Federer auf die US-Hartplatz-Saison vor. Der 35-Jährige trainiert auf dem Platz des GC Zürich unter anderem mit Coach Ivan Ljubicic und Fitness-Guru Pierre Paganini.

Federer misst sich dabei mit Weltnummer 116 Marcon Fucsovics, posiert selbstredend auch für ein Foto mit dem Ungaren. Und King Roger trägt – ganz standesgemäss – ein Shirt mit der 19 gross auf dem Rücken. Als Symbol für seine 19 Grand-Slam-Siege.

Die Tage zuvor gönnte sich Federer in paar Tage frei in der Lenzerheide. Machte unter anderem auch einen Spaziergang mit seinem neu gewonnenen Wimbledon-Pokal. Einer Mini-Kopie der Original-Trophäe, die er «Arthur» taufte.

Nice having Arthur 🏆at the dinner table https://t.co/WmQuvhpBeb — Roger Federer (@rogerfederer) 2013-07-22 14:22:09.0

Mittlerweile ist auch Federers weiteres Programm bekannt. Er meldet sich nächste Woche beim ATP-1000-Turnier in Montreal wieder auf der Tour zurück. Roger tritt damit bei zwei Vorbereitungsturnieren vor den US Open (ab 28. August) an. Nebst Montreal auch eine Woche darauf in Cincinnati.

Die Teilnahme in Kanada folgt drei Wochen nach seinem Wimbledon-Triumph. «Ich freue mich nach Montreal zurückzukehren, wo ich seit vielen Jahren nicht mehr spielen konnte», sagt Federer, der zuletzt 2011 in Montreal aufschlug. Dort konnte er bisher noch nie gewinnen. Das Canada Open wechselt jährlich zwischen Montreal und Toronto. In Toronto siegte er 2004 und 2006.

Die Organisatoren in Montreal können sich nun schon auf die Suche nach einer Konditorei machen. Denn Federer feiert nächsten Dienstag seinen 36. Geburtstag. Wetten, dass er mit einer entsprechenden Torte überrascht wird? (sme/rib)