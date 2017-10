FIS gibt positive Signale: Darf Vonn jetzt tatsächlich gegen die Männer ran?

Kommt es tatsächlich dazu? Wird Lindsey Vonn im übernächsten Winter gegen Männer antreten? Noch ist nichts entschieden. Und doch gibt es für die Ski-Queen Grund zum Optimismus. So wurde der Antrag des amerikanischen Ski-Verbandes am Dienstagabend im Exekutivausschuss des Weltskiverbands FIS (Bereich Ski Alpin) in Zürich offiziell besprochen.

Viel dringt nicht dabei (noch) nicht nach Aussen. Ein wenig aber schon. «Es gibt Unterstützung für den Vorschlag», sagt beispielsweise Patrick Riml. Der Alpin-Direktor des US-Teams ist happy. Auch wenn der Österreicher einräumt: «Es gibt noch einige Fragen, die mit der FIS zu klären sind.»

Sicher ist schon jetzt: Eine baldige Entscheidung wird es nicht geben. So wird die Motion bis auf weiteres vertagt, erst im Mai beim FIS-Kongress in Griechenland wird der Exekutivausschuss das Thema wieder aufnehmen. Bis dahin wird sich die FIS mit dem Thema auseinandersetzen. Riml: «Wir sind nach der Diskussion guten Mutes und freuen uns, dass wir nun einen offiziellen Vorschlag haben, der während des Winters genauer besprochen werden kann.»

Klappt alles, könnte sich das Duell Vonn gegen Männer wie folgt abspielen: Mit einer Ausnahmegenehmigung ausgestattet, startet die 77-fache Weltcupsiegerin Ende November bei der Abfahrt von Lake Louise. Zum Beispiel mit der Nummer 21, damit die Auswirkungen auf die Männer-Startreihenfolge gering sind. Erreicht die 32-Jährige das Ziel, würde Vonns Name zwar in der offiziellen Rangliste erscheinen, Weltcup-Punkte gäbe es für die 18-fache Lake-Louise-Siegerin aber nicht. Die zweite Option: Vonn startet als letzte Vorfahrerin. Auch dabei würde ihre Zeit veröffentlicht, sie hätte aber selbstredend keinen Einfluss auf das Herren-Klassement.

Zu beachten gilt: Kommt es 2018 in Lake Louise tatsächlich zum Geschlechter-Kampf, wird Vonn kurz darauf an gleicher Stelle kaum zu den Frauen-Rennen antreten dürfen. Denn: Aus Fairnessgründen verbietet es die FIS, bis fünf Tage vor einem Rennen (offizielle Trainings zählen dazu) auf der gleichen Piste zu fahren.