Fix! Superstar bleibt bis 2021: Barça bindet Messi mit 700-Mio-Klausel!

Der FC Barcelona verkündet am Samstagmorgen offiziell: Lionel Messi unterschreibt bei den Katalanen einen neuen Vertrag bis 2021.

Über den Vertragsinhalt gibt Barça abgesehen von der Ausstiegsklausel nichts bekannt, diese hat es dafür in sich: 700 Millionen Euro! 818 Millionen Schweizer Franken! So viel muss ein Verein hinblättern, um Messi zu holen. Heisst in anderen Worten: Der argentinische Superstar ist für die nächsten paar Jahre (quasi) unverkäuflich.

Die englische «Daily Mail» soll wissen, was der 30-Jährige mit der Unterschrift verdient bzw. verdienen wird. 90 Millionen Euro soll er als Handgeld kassieren, zudem sollen wöchentlich 560'000 Euro aufs Konto von Messi fliessen. Macht einen Jahreslohn von gut 29 Millionen Euro, umgerechnet knapp 34 Millionen Franken.

Noch diese Woche wurde über die ausbleibende Offizialisierung der Vertragverlängerung spekuliert. Messi soll aufgrund der unsicheren politischen Situation in Katalonien gezögert haben. Nun ist die Tinte im Trockenen, Messi bleibt ein «Blaugrana»!

Lionel Messis Bilanz bei Barça ist atemberaubend: Seit seinem Debüt mit 16 Jahren erzielte der Zauberfloh in 602 Spielen 523 Tore und stemmte mit den Katalanen nicht weniger als 30 Trophäen. Am Freitagabend erhielt Messi zum vierten Mal den «Goldenen Schuh» für den erfolgreichsten Torjäger Europas. (klu)