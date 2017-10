Fokussiert bleiben, liebe Nati! Nordirland-Star bringt sexy Vanessa mit in die Barrage

Aller guten Dinge sind drei!

Dies wird sich auch der wohl gefährlichste Nordire auf die Fahnen geschrieben haben. Denn mit seiner dritten Ehefrau Vanessa scheints bei Stürmer Kyle Lafferty (30) endlich geklappt zu haben mit dem grossen Liebesglück.

Vor drei Jahren ist das noch nicht der Fall. Der ehemalige Sion-Spieler ist damals mit der ehemaligen Miss Schottland, Nicola Mimnagh, verheiratet. Und weil er einem Zimmermädchen schlüpfrige SMS zuschickt, kommts zur Scheidung. «Liebes-Ratte» wird er deswegen in der britischen Presse genannt.

Die schöne Vanessa – auch sie übrigens aus Schottland – aber scheint das frühere «Ratten-Leben» ihres Kyles nicht zu stören. «Ich wusste von seinem Image», so Vanessa über ihre Beziehung mit dem 1,93-Meter-Hünen. «Aber ich weiss auch, dass man nicht alles glauben soll, was in den Zeitungen steht. Er ist die grosszügigste und liebenswerteste Person, die ich je getroffen habe. Er hat ein riesiges Herz – und das am rechten Fleck.»

Der Kicker und das schöne Model heiraten kurz vor der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Und Lafferty tätowiert auch gleich das Gesicht von Vanessa auf seinen Arm.

Sie begleitet ihn dann auch zur EM im vergangenen Jahr – und verdreht den Fans mit ihren Auftritten auf der Tribüne die Köpfe. Die Schweizer sind also für die Barrage gewarnt.

Zuletzt machte Lafferty, der mittlerweile bei Hearts of Midlothian in Edinburgh spielt, übrigens mit einem Geständnis über seine Spielsucht Schlagzeilen. (wst)