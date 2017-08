Freundin Amina jubelt mit: Seferovic entscheidet portugiesischen Supercup!

Da fühlt sich einer in Portugal so richtig wohl!

Schon in den Vorbereitungsspielen mit Benfica Lissabon, seinem neuen Verein, wusste Haris Seferovic zu überzeugen. Zwei Kisten gegen Real Betis, eine beim Uhrencup gegen Neuchatel Xamax.

Am Samstagabend stellt der Nati-Knipser seinen Torriecher nun auch in einem Ernstkampf unter Beweis – und das gleich in einem Final!

Gegen Cupfinalist Vitoria Guimaraes, markiert der 25-jährige Ex-GC-Spieler in der 11. Minute das zwischenzeitliche 2:0. Nach einem herrlichen Steilpass von Pizzi netzt Haris kaltschnäuzig ein. Am Ende feiert der Double-Gewinner in Aveiro einen 3:1-Erfolg. Die erste Trophäe ist bereits unter Dach und Fach.

Auf Instagram postet der Matchwinner ein Bild der ganzen Mannschaft – feiernd. Seferovics Freundin Amina gehört zu den ersten Gratulantinnen: «Bester Start in die Saison! Alles zahlt sich irgendwann aus», kommentiert sie den Eintrag.

Ein Haris Seferovic in Hochform? Gerne! Erst recht im Hinblick auf die WM 2018 in Russland. (sag)