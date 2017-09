Genfer auf der Überholspur: Clint Capela in den NBA-Top 100

109 Kilogramm verteilt auf 208 Zentimeter: Wer Clint Capela trifft, ist zuerst einmal baff. Das alleine macht ihn aber noch nicht berühmt. Seine knapp 13 Punkte und mehr als 8 Rebounds pro Spiel, welche er in der letzten NBA-Saison verbuchte, aber schon. Das wird honoriert.

Einerseits von seinem Team, den Houston Rockets. Diese wollen seinen noch zwei Jahre laufenden Vertrag schon bald verlängern – zu einem deutlich aufgebesserten Salär. In den nächsten zwei Jahren kassiert der 23-Jährige total «mickrige» 5,7 Millionen Dollar. Anderseits sind auch die die NBA-Experten von Capelas Qualitäten überzeugt. Für sie hat er das Potential, nach Hakeem Olajuwon (1984-2011), Yao Ming (2002-2011) und Dikembe Mutombo (2004-2009) der nächste legendäre Rockets-Center zu werden.

Rob Mahoney fragt in der Zeitschrift «Sports Illustrated» rhetorisch: «Was könnte ein Superteam besser gebrauchen als einen Riesen, der verteidigt, reboundet und die Offensive am Laufen hält, ohne eigensinnig zu sein?» Gemeinsam mit anderen Fachleuten erstellte er eine Liste der 100 besten NBA-Spieler. Capela landet dabei auf dem starken 58. Rang.

Wichtiger als Geld oder Fachmeinungen ist Capela aber etwas anderes. «Ich will unbedingt einen Meisterring! Oder gleich mehrere», sagte er BLICK noch im Sommer. Und siehe da: Die Chancen, dass seine Rockets diesen schon in der kommenden Saison den Titel holen, stehen nicht schlecht. Im Titelkampf könnte man den Topfavoriten Golden State und Cleveland gefährlich auf die Pelle rücken. Dafür verantwortlich ist mitunter Capelas Entwicklung, die durch den Zugang von Super-Passer Chris Paul noch angekurbelt werden könnte.

Sicher ist: An Ehrgeiz mangelt es dem in Genf geborenen und aufgewachsenen Sohn eines Angolaners und einer Kongolesin nicht. Auf die Frage, was er an seinem Spiel verbessern möchte, sagt Capela: «Meinen Wurf. Und ich will stärker, schneller, athletischer werden.»

Die Gegner können sich also auf etwas gefasst machen. Ab dem 17. Oktober werden sie es mit dem Schweizer NBA-Giganten zu tun bekommen – dann beginnt die neue Saison.