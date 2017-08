Gleich sieben Top-Ten-Spieler verletzt: Nur Nadal trotzt dem Tennis-Lazarett

Fröhlich posieren die Tennis-Stars für eingemeinsames Selfie. Es ist November 2014 bei den ATP Finals in London. Auf dem Foto sind Roger Federer, Andy Murray, Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Marin Cilic und Kei Nishikori zu sehen. Alles immer noch aktuelle Top-Ten-Spieler.

Doch knapp drei Jahre später ist keiner von ihnen gesund genug, um diese Woche beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati spielen zu können. Die Weltspitze leidet an langwierigen Verletzungen – vom Ellbogen über den Rücken zur Hüfte bis zum Knie plagen sich die Stars herum.

Während für Wawrinka (ATP 4) und Djokovic (ATP 5) die Saison komplett vorüber ist, hoffen Murray (ATP 1), Federer (ATP 3), Cilic (ATP 6) und Nishikori (ATP 9) noch auf die US Open übernächste Woche.

Bei den Frauen fehlt nur Serena Williams

Von den Top 5 trotzt einzig Rafael Nadal (ATP 2) dem Lazarett. Ebenfalls fit sind Montreal-Champion Alexander Zverev (ATP 7) und Dominic Thiem (ATP 8) sowie mit Abstrichen Milos Raonic (Handgelenk, ATP 10).

Ganz anders siehts beim gleichzeitig laufenden WTA-Turnier in Cincinnati aus. Dort ist das Who is Who in corpore vertreten. Von den ersten 30 der Weltrangliste fehlen einzig die schwangere Serena Williams, Timea Bacsinszky und Shuai Zhang. (rib)