Liveticker :  Formel 1 - Grosser Preis von Osterreich 2017, Race

Das Podest

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Daniel Ricciardo (Red Bull)

Valtteri Bottas feiert in Spielberg seinen zweiten GP-Sieg der Karriere!

Nachdem der Finne im Qualifying am Samstag die Superstars Vettel und Hamilton ausstach, behält er auch im Rennen am Sonntag kühlen Kopf und fährt den Sieg ein. Es ist sein zweiter nach dem Triumph in Sotschi im April.

Bottas muss zweimal aber um seinen Sieg zittern. Zuerst schon ganz zu Beginn: Ist er zu früh gestartet? Nach 26 Runden ist klar: Die Nummer 2 von Mercedes startete korrekt und bekommt keine Strafe. Allerdings ein ultraknappes Ding!

Ultraknapp auch der Kampf um den Sieg am Schluss. Bottas hat Reifenprobleme, Vettel jagt ihn gnadenlos, doch der Finne rettet sich über die Ziellinie. Bottas: «Am Ende musste ich zittern wie in Russland. Der rechte Hinterreifen war fast schon Geschichte... An die WM denke ich noch nicht!»

Vettel unmittelbar nach dem Rennen: «Wie würden Sie sich fühlen, wenn sie gerade ein Rennen um 0,6 Sekunden verloren haben? Noch eine Runde und ich hätte ihn wohl gepackt!» Zum Beinahe-Frühstart von Bottas meint der Ferrari-Pilot: «Ich habe geglaubt, Bottas wäre zu früh losgefahren. Aber die Reaktionszeit zeigte deutlich, alles sauber bei Bottas.»

Ricciardo hält Hamilton in Schach

Auch der Kampf um Rang 3 hat es in den Schlussrunden in sich. Red-Bull-Pilot Ricciardo wehrt sämtliche Hamilton-Angriffe ab und klettert in Spielberg als Dritter aufs Podest. Hamilton startete ja nur von Rang 8 (5 Strafplätze wegen Getriebewechsel) und wird am Ende Vierter. Somit baut Vettel seinen Vorsprung in der WM auf den Briten auf 20 Punkte aus (171:151).

Dafür ist die Freude bei Ricciardo riesig: «Was für ein Rennen zu meinem fünften Podestplatz in Serie. Am Ende hatte wohl keiner mehr Gummi auf den Reifen.» Und dann das Unvermeidliche: Ricciardo zog seinen linken Schuh aus und trank daraus den Champagner, Bottas und Vettel machten nicht mit.

Verstappens fünfter Nuller

Während sich Ricciardo nach Rennschluss mit einem Ur-Schrei über das gewonnene Duell mit Hamilton freut, hat Teamkollege Verstappen, der sich schon den fünften Nuller diese Saison notieren lassen muss, weniger Glück.

Erst verhaut der Holländer von Position 5 aus ins Rennen gehend den Start, dann touchiert Kvyat im Toro Rosso den McLaren-Honda von Alonso, der sich in Verstappens Red Bull dreht. Der 19-Jährige wird von der Strecke gekegelt, meint danach ernüchtert: «Schade für die zahlreichen Fans, die hier sind.» Die orange Wand in Spielberg hat früh ausgejubelt. Auch Alonso muss das Rennen aufgeben.

Sauber ohne Chance auf WM-Punkte

Keine Punkte auch für Sauber. Aus der letzten Reihe gestartet bleiben die WM-Punkte für die Hinwiler Piloten Wehrlein und Ericsson im ganzen Rennen weit weg.

Weiter gehts im Formel-1-Zirkus schon nächste Woche mit dem GP in Silverstone.