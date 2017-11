Granit Xhaka offen wie nie: «Mein Vater wurde im Gefängnis verprügelt»

«Es wird nicht darum gehen, schön zu spielen», sagt Granit Xhaka vor dem Derby-Kracher gegen Erzrivale Tottenham. «Du musst das Spiel einfach gewinnen.»

Auf was kommt es also an, wenn keine Entschuldigungen mehr zählen? Mentale Stärke. Eine Tugend, die der Nati-Star von seinem kosovarischen Vater in die Wiege gelegt bekommen hat. Ragip Xhaka, 1986 als 22-jähriger Student bei einer Demonstration gegen die kommunistische Zentralregierung Jugoslawiens verhaftet und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, hätte ihm und seinem Bruder Taulant gezeigt, was es heisst, für etwas zu kämpfen.«Deshalb bringen wir diese Stärke auf den Platz.»

«So viel ich weiss, waren die ersten Monate in Haft in Ordnung», ergänzt Granit. «Bis sie damit anfingen, ihn zu schlagen.» Eine Geschichte, die einem kalt den Rücken runter läuft. Gleichwohl Xhaka behauptet, noch nicht alle Details zu kennen. Vielleicht sei das besser so.

«Dachte, die Premier League sei härter»

So kann er sich auf sein neues Leben konzentrieren. Das Leben im pulsierenden London. Bei einem Welt-Klub, der chronische Erfolglosigkeit beklagt. Mit einer alteingesessenen Fanbasis, die sogar mit gewonnenen Spielen nicht mehr zufrieden gestellt werden kann. Die immerprasselnde Kritik macht auch vor demjenigen Spieler nicht halt, der Arsenal im vergangenen Frühling mit einer Mammut-Leistung zum FA-Cup-Triumph über Stadtrivale Chelsea führte (2:1). Aber es ist halt nur der FA Cup.

Vor allem leichtsinnige Fouls und Fehler im Abwehrverhalten werden dem 25-Jährigen vorgeworfen. Aber auch mangelnde Präzision im Passspiel. «Nach dem Verpassen der Champions League haben wir Kritik verdient», nimmt Xhaka Stellung. Während einige Spieler damit Mühe hätten, könne er grundsätzlich gut damit umgehen. «Das ist so, weil mein Vater nie zu mir gesagt hat 'gut gemacht'».

Was er allerdings nicht verstehe, sei das Sündenregister, das sich seit seinem Wechsel von Mönchengladbach zu Arsenal im Sommer 2016 angesammelt hat: 14 Gelbe, zwei Rote Karten. «Ich dachte, der Fussball in England sei härter», gibt Granit zu. «Ich habe immer Premier League geschaut und ich glaub, heute wird vieles gepfiffen, was früher nicht gepfiffen wurde.»

«Ich bin eine falsche Nummer 10»

Vielleicht ist ja sein Sündenregister auch auf seine Position zurückzuführen. Denn oft findet man Xhaka als eigentlichen zentralen Mittelfeldspieler auf der der 6er-Position wieder. Wild kämpfend. Denn das verlangen die Arsenal-Fans. Doch er ist mehr als das. «Ich selbst würde mich als falsche Nummer 10 beschreiben», startet Granit einen Erklärungsversuch. «Als Nummer 10, die weiter hinten spielt.» Er habe zwei Seiten: Der technisch versierte Spieler und der Fighter.

«Keine Eier? Komm in die Garderobe und siehe selbst!»

Xhaka fühlt sich wohl in London. Nur bei der jüngsten Kritik von Watford-Stürmer Troy Deeney hat er den Kopf geschüttelt. Dieser warf den Arsenal-Spieler nach der bitteren 1:2-Pleite vor, sie hätten mangelnde Eier.

Der Schweizer stellt klar: «Erstens hat das mit Respekt zu tun. Doch wenn er glaubt, wir hätten keine Eier, soll er in unsere Garderobe kommen und selbst schauen!»

