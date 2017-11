«Habe Lust auf eine vierte Teilnahme»: Ausgewanderter Senderos will noch an die WM!

Vor über zehn Jahren erlangt Philippe Senderos Legendenstatus in der Nati. Heldenhaft streckt der Kopftorschütze an der WM 2006 seinen blutverschmierten Finger in die Luft – hoch hinaus will der 21-jährige Kämpfer; mit der Nati und dem FC Arsenal.

Über 100 Spiele macht er für die «Gunners», gewinnt 2005 den FA Cup. Dazu bestreitet er 57 Länderspiele, das letzte davon im Mai 2016 gegen Belgien – in der WM-Quali bietet ihn Vladimir Petkovic kein einziges Mal auf.

Umso verblüffender sind die Aussagen des heute 32-Jährigen gegenüber dem Fussballmagazin «So Foot». Senderos hat die Nati keinesfalls abgeschrieben! «Es ist klar, dass ich nach drei gespielten WMs Lust auf eine Vierte habe», so der Houston-Spieler. Er sei erfreut, regelmässig für seinen Verein spielen zu können und dies sei aktuell seine oberste Priorität. Doch man müsse schauen, was passieren werde.

MLS-Titel ist greifbar nahe

Bei seinem Verein, den Houston Dynamos, könnte bald schon Grosses geschehen. Die Dynamos stehen im Final der Western Conference in der amerikanischen Fussballliga (MLS). Dort kommts in der Nacht auf Mittwoch zum Schweizer-Duell zwischen Senderos und Stefan Frei, Torhüter der Seattle Sounders.

Setzt sich Houston im Konferenz-Final nach Hin- und Rückspiel durch, spielen sie am 9. Dezember gegen den Sieger der Eastern Conference um den MLS-Titel – und Senderos damit um ein Nati-Aufgebot? Der Routinier hält sich zurück: «Ich bin glücklich, Houston zum Erfolg verhelfen zu können.»

Während Nati-Stammkraft Blerim Dzemaili mit Montreal Impact die MLS-Playoffs verpasst, führt Senderos seine Dynamos zuletzt als Captain in den Konferenz-Final.