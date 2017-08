Hamilton nach Pole-Rekord überwältigt: «1996 sah ich Schumi erstmals live»

In der Wetterhölle von Spa öffnen sich die Schleusen am Himmel am Samstag nicht. Es bleibt trocken, so dass das Qualifying zum erwarteten Zweikampf zwischen Mercedes und Ferrari verkommt. Mit dem besseren Ende für Mercedes und Lewis Hamilton.

Der Brite zeigt ein sackstarkes Qualifying und holt seine 68. Pole der Karriere. Geschichtsträchtig. Denn somit egalisiert er die Marke von Michael Schumacher. Überdies: Hamilton wird am Sonntag seinen 200. GP bestreiten. Diese Marke schafften vor ihm erst 16 Fahrer (siehe Kasten unten).

Hamilton zeigt sich nach dem Qualifying emotional: «Ich verspürte nie Druck, aber das ist ein spezieller Tag.» Der Mercedes-Star schildert sogleich seine erste Erinnerung an Schumi: «Ich hab ihn 1996 in Spa erstmals live gesehen. Er kam mit dem Ferrari in der ersten Kurve. Mein Herz ist fast stehen geblieben. Jetzt hab ich hier den Rekord. Ich kann mir das kaum vorstellen.»

Vettel verlängert Vertrag

Hinter Hamilton schiebt sich Sebastian Vettel auf Rang zwei. Der Deutsche fängt ganz zum Schluss des Qualifyings Mercedes-Bottas und Ferrari-Kumpel Räikkönen noch ab.

Wohl auch, weil ihm Teamkollege Räikkönen Windschatten gegeben hat. Damit konnte Vettel bis zu drei Zehntel gut machen. Mercedes-Chef Toto Wolff zeigte sich unmittelbar nach Ende des Qualifyings alles andere als erfreut.

«Ich hatte ein wenig Hilfe. Das war aber nicht abgemacht! Kimi hat mich aber wohl im Rückspiegel gesehen», so der Wahl-Thurgauer Vettel an der Pressekonferenz.

Auf Schumi angesprochen, sagt Vettel: «Er ist mein Held! 72 Ferrari-Siege zeugen von grossen Fussstapfen. Ferrari will mit mir nun aber eigene Fussstapfen hinterlassen.

Denn auch um den Deutschen gibts News: Wie am Mittag offiziell wurde, verlängert er seinen Ferrari-Vertrag vorzeitig bis 2020, kassiert rund 40 Millionen Franken pro Jahr.

Auch Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas, Dritter in der Spa-Qualifikation, nimmt zu Schumi Stellung, der Finne hält aber fest: «Ich war Fan von meinem Landsmann Häkkinen. Die beiden haben sich ja besonders hier in Belgien grosse Duelle geliefert.»

Nichts neues bei Sauber

Die Sauber-Piloten Ericsson und Wehrlein starten beim GP Belgien vom Sonntag voraussichtlich von den Positionen 17 und 18. Der neue Sauber-Chef Vasseur hats BLICK bereits angekündigt: «Unsere Zukunft wird hart.»

Die Hinwiler sind in Spa nur nicht in der letzten Startreihe, weil zwei Fahrer Strafen kassieren.

So geht als Schlusslicht McLaren-Honda-Pilot Stoffel Vandoorne ins Rennen. Der Belgier kassiert bei seinem Heimspiel insgesamt 65 (!) Strafplätze, weil Antriebsstrang und Motor gewechselt werden mussten. Ebenfalls aus der letzten Reihe startet Danijl Kvyat, der 20 Strafplätze erhält.

Zudem: Gut möglich, dass Renault-Pilot Palmer (Rang 10 nach dem Qualifying) aufgrund eines Motoren-/Getriebewechsels noch mit 5 bis 10 Startplätzen gebüsst wird.

Ein Debakel setzt es für die Williams-Fahrer Massa und Stroll ab. Beide scheitern schon in Q1. Eine Riesen-Überraschung!

Zu den Resultaten der Qualifikation gehts hier!