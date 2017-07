YB - Basel

Was für ein Auftaktknüller! Gleich in der ersten Runde empfängt YB den Meister aus Basel. Die Partie ist gleichzeitig auch das erste Aufeinandertreffen zweier Sturm-Giganten. Guillaume Hoarau (33) für die Young Boys gegen Basels Ricky van Wolfswinkel (28). Oder kurz: «Gui» gegen den «Wolf».

Van Wolfswinkel ist erst diesen Sommer zum FCB gewechselt. Hoarau kommt bei YB aus einer Verletzung zurück, verpasste die letzten neun Spiele der vergangenen Rückrunde. BLICK vergleicht die beiden Sturm-Giganten.

Marktwert

Laut «Transfermarkt» hat Van Wolfswinkel aktuell den höheren Marktwert – über 3,8 Millionen Franken soll der Holländer wert sein. Hoarau dagegen «nur» rund 2,2 Millionen Franken. Da war wohl vor allem der Altersunterschied ausschlaggebend. Denn zu seinen besten Zeiten bei PSG betrug Hoaraus Marktwert 2010 über 12,7 Millionen – etwas höher als Van Wolfswinkel im Jahr 2012 bei Sporting Lissabon mit rund 11,6 Millionen Franken.

Karriere-Daten

Ausser Frage steht, dass beide Mittelstürmer Tormaschinen sind. Letzte Saison glänzt Hoarau in 21 Super-League-Partien mit unglaublichen 18 Saisontreffern. Das macht trotz Verletzung fast 0,857 Tore pro Spiel! Van Wolfswinkel kann da nicht ganz mithalten. In 32 Meisterschaftsspielen in der holländischen Eredivisie trifft er 20-mal und kommt damit auf 0,625 Treffer pro Partie!

Mehr als diese 20 Saisontreffer sind Van Wolfswinkel bislang in seiner Karriere aber nicht geglückt. Hoarau dagegen schon. Er trifft 07/08 für Le Havre in der Ligue 2 in 38 Partien 28-mal. Zahlen zur Karriere: Hoarau traf in 402 Spielen 174-mal (0,43 Treffer im Schnitt). Van Wolfswinkel machte 126 Tore in 328 Spielen (0,38).

Titel

Werden gute Spieler an Toren gemessen oder an Titeln? Nun, Hoarau konnte in seiner Karriere bislang zwei Trophäen stemmen: 2013 mit PSG den Meisterpokal und 2012 ebenfalls mit Paris den französischen Cup-Kübel. Van Wolfswinkel holte seinen ersten Pokal seiner Profi-Karriere erst letzte Saison. Mit Arnheim wurde der «Wolf» Cupsieger – er traf im Final gegen Alkmaar (2:0) doppelt.

Länderspiele

Sowohl Hoarau wie auch Van Wolfswinkel durften schon für ihr Land auflaufen. Doch wirklich durchsetzen konnten sich die beiden in der Nati nie. Hoarau kommt auf 5 Länderspiele für Frankreich, Van Wolfswinkel auf 2 Partien für Holland.

Ohne Zweifel: Die beiden Stürmer-Giganten werden diese Saison für Tore und Spektakel sorgen. Wer weiss, vielleicht ja schon im Auftaktspiel.