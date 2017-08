HCD-Coach Del Curto über Mega-Transfer: «Scheissegal, ob Neymar 222 Mio. gekostet hat»

Der Mega-Wechsel von Brasil-Superstar Neymar (25) von Barça zu Paris Saint-Germain erhitzt die Gemüter. Weit über den Fussball hinaus. Jetzt meldet sich auch HCD-Trainer Arno del Curto (61) zu Wort.

«Das ist doch scheissegal, ob Neymar 222 Millionen gekostet hat», sagt der Hockey-Coach dem Sender Mysports. «Das Geld hat der Scheich ausgegeben, der hat wahrscheinlich 80 Milliarden. Der soll doch noch mehr ausgeben, dann kommt das Geld in Umlauf.»

Mit dem PSG-Besitzer aus Katar hat der Davos-Coach, der am Donnerstag mit dem HCD gegen Cardiff in die Champions Hockey League startet, jedenfalls kein Mitleid. «Logisch ist es tubelihaft, so viel Geld auszugeben, aber der hats ja.»

Wahrscheinlich werde sich der Neymar-Deal mit den Trikot-Verkäufen schon über weite Strecken refinanzieren. «Und wenn nicht, wird der Scheich auch kein Problem damit haben.» (eg)