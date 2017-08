Heute gibts wieder Süsses: Zum 36. wünschen wir dir die Nummer 1

Die Social-Media-Welt wird heute voll sein mit Gratulationen und Glückwünschen der Fans für den berühmtesten Sportler der Schweizer Geschichte. Tennis-Star Roger Federer feiert Geburtstag. 36 Jahre sind vergangen, seit er an einem Samstag im August 1981 das Licht der Welt erblickt hat.

Den Freudentag verbringt Federer dieses Mal – wie schon so oft in seiner Karriere – in Kanada. In Montreal tritt er beim Masters-Turnier an. Im Gegensatz zu früheren Jahren allerdings nicht im Kreise seiner Lieben. Roger ist ohne seine Familie mit Mirka und den vier Kindern nach Übersee gereist.

Trotzdem wird er heute einen traditionellen Geburtstagskuchen anschneiden dürfen. Die Turnier-Organisatoren überraschten Federer noch immer mit einer speziellen Kreation. Sei es beim Training oder nach einem Spiel. Am liebsten hätte er wohl einen Schokoladenkuchen, wie ihn früher seine Mutter Lynette jeweils gebacken hat.

In einen Ernstkampf muss Federer heute auf jeden Fall noch nicht. Er geniesst ein Freilos in Runde 1, greift erst am Mittwoch ins Turnier ein. Mit einem speziellen Ziel im Hinterkopf: Dank seiner unglaublichen ersten Jahreshälfte mit zwei Grand-Slam-Titeln (Australien, Wimbledon), den Turniersiegen in Indian Wells, Miami und Halle ist für die aktuelle Nummer drei der Welt die Nummer 1 greifbar nah.

Federer würde der älteste Thronbesteiger der Geschichte werden und Andre Agassi als Rekordhalter ablösen. «Mit 36 Jahren die Nummer 1 zu sein, wäre schon sehr speziell», sagt er. Dazu muss der 19-fache Major-Sieger in den kommenden fünf Wochen in Montreal, Cincinnati und an den US Open 650 Zähler mehr erobern als Rafael Nadal (ATP 2) und nur 235 mehr als der angeschlagene Andy Murray (ATP 1). Für den topfitten und motivierten Federer sollte dies möglich sein.

Fokus liegt vorerst auf Nadal

Vorerst könnte Nadal seinerseits nächsten Montag mit einem Halbfinal-Einzug in Montreal Murray ablösen. «Der Fokus wird diese Woche mehr bei Rafa liegen, sagt Roger, «aber die Nummer 1 scheint für mich nicht so weit weg. Zuerst muss ich allerdings meine Arbeit machen.»

Den Grundstein für die baldige Thronbesteigung könnte er mit einem Titel in Montreal legen. Ein Ort, wo er noch nie triumphiert hat.

****************************

Alter bei letzter Thron-Besteigung

1. Andre Agassi 2003: 33 Jahre, 13 Tage

2. Roger Federer 2012: 30 Jahre, 11 Monate, 2 Tage

3. Jimmy Connors 1983: 30 Jahre, 9 Monate, 12 Tage

4. John Newcombe 1974: 30 Jahre, 12 Tage

5. Andy Murray 2016: 29 Jahre, 5 Monate, 24 Tage

6. Pete Sampras 2000: 29 Jahre, 1 Monat