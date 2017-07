Hochzeit im engsten Familienkreis: Granit Xhaka ist unter der Haube

Nati-Star Granit Xhaka (24) schwebt auf Wolke sieben. Nicht nur sportlich. Vor einem Monat bringt er die Nati beim 2:0 auf den Färöern mit seinem erlösenden Tor zum 1:0 auf die Siegesstrasse. Es ist am Ende der 6. Sieg im 6. WM-Qualifikationsspiel.

Wenige Tage später geht der Mittelfeldspieler von Arsenal in Miami in einem Restaurant vor seiner Verlobten auf die Knie. Er packt die Hochzeits-Ringe aus – und beisst bei seiner Liebsten Leonita nicht auf Granit.

Jetzt überraschen die beiden Turteltauben ihre Fans mit drei Hochzeits-Bildern auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Am Tag des Kusses

Wir sehen das Hochzeitspaar auf einer langen Treppe vor einer Villa im Kosovo. Granit in einem blauen Anzug, weissem Hemd und schwarzer Fliege. Seine Gattin, in die er sich in seiner Zeit in Mönchengladbach verliebte, in einem Traum aus weisser Seide. Mit einem fast nicht mehr enden wollenden Schleier.

Auf einem Schwarz-Weiss-Bild sieht man, wie die beiden frisch Vermählten zum Hochzeitskuss ansetzen. Der 6. Juli ist übrigens der Tag des Kusses... Und vor einem einem Spiegel sieht man die beiden beim Hochzeits-Tanz.

Das Fest fand, so ein Vertrauter der beiden, im engsten Familienkreis statt.