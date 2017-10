So früh wie noch nie in einer Saison hat der FC Bayern seinen Trainer geschasst. Der nette Carlo Ancelotti ist weg – doch wer übernimmt in München und zieht den Karren aus dem Dreck? Das Trainerkarussell dreht sich immer schneller.

Die aktuelle Übersicht aus dem deutschen Blätterwald

Thomas Tuchel. Nach wie vor der Top-Kandidat. Stunden nach dem Ancelotti-Aus soll er schon in den Freistaat Bayern geflogen sein und Gespräche geführt haben. Nur: Karl-Heinz Rummenigge konnte seiner Wunschlösung Tuchel kein klares Bekenntnis zu den Bayern abringen. Das bringt die ganzen Verhandlungen ins Stocken.

Währenddessen dinierte Uli Hoeness mit Ancelotti-Vorgänger Pep Guardiola. Der City-Coach verbringt einige Tage in seiner alten Heimat. Beim Gespräch im Schwabinger Restaurant «Osteria Italiana» soll er seinem katalanischen Freund auch den neuen Bayern-Trainer verraten haben. Das jedenfalls behauptet die «Abendzeitung». Guardiola wiederum findet diesen eine gute Wahl. Das lässt deutsche Medien darauf schliessen, dass die Wahl auf Pep-Freund Thomas Tuchel fällt.

Ist die Entscheidung also schon gefallen? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Denn die Wunschlösung von Hoeness selber heisst nicht Tuchel, sondern Julian Nagelsmann. Der Jung-Trainer der TSG Hoffenheim hat aber noch einen Vertrag bis 2021.

Und es ist nicht einfach, ihn da raus zu bekommen. Der Idealfall nach Hoeness: Interimscoach Willy Sagnol hätte Hertha zerzaust und ihm so mehr Zeit eingehandelt, Nagelsmann von den Kraichgauern loszueisen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Verunsicherte Münchner verspielten in Berlin bekanntlich einen 2:0-Vorsprung.

Heisst: Die Zeit eilt. Deshalb wird in der Bayern-Trainer-Gerüchte-Küche immer heisser gekocht. Die neusten Halbwahrheiten:

A) Luis Enrique. Der Barcelona-Trainer ist seit Sommer arbeitslos. Macht er es wie Guardiola und wechselt nach einer kleinen Auszeit nach München?

B) Halten Sie sich fest: Louis van Gaal. Der nicht gerade zimperliche Holländer soll die Bayern interimistisch bis Sommer übernehmen – und dann Nagelsmann Platz machen.

Wie gehts aus? Es bleibt auf jeden Fall auch während der Nati-Pause spannend. Und apropos Van Gaal und Trainer, die bei den Bayern ein Ablaufdatum hatten: Der Letzte, der unter diesen Konditionen arbeitete, war Jupp Heynckes 2013. Er gewann das Triple. (rab)