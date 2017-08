HSV-Müllers Piroutte mit Folgen: Ist das der dümmste Torjubel aller Zeiten?

Die neue Bundesliga-Saison ist gerade erst lanciert und schon haben wir eine Bewerbung für den dümmsten Torjubel dieser Spielzeit! Eingereicht hat sie Hamburgs Nicolai Müller.

Es läuft die 9. Minute im Duell gegen Augsburg, als der 29-Jährige seine Farben in Führung schiesst. Das will gefeiert werden! Müller sprintet zum Corner, setzt zur Piroutte an, räumt die Eckfahne um – und verdreht sich beim Landen das Knie.

Sofort geht Müller zu Boden und hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das rechte Knie. Nach kurzer Pflege muss er den Rasen verletzt verlassen. Wie bitter! (sag)