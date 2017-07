Hype um Bayerns neuen Superstar: Ist James wirklich so eine Granate?

Kaum ist der Königsdeal der Bayern verkündet worden, ist schon Feuer unter dem Dach. Die Münchner «tz» berichtet, dass sich James Rodriguez, der neue Superstar der Bayern, in seinem Vertrag mit Adidas festschreiben liess, dass er aus Vermarktungsgründen bei jedem Klub die Nummer 10 tragen muss.

Die 10, diese magische Nummer, seit jeher Spielmachern und Idolen vorbehalten, ist bei den Münchnern aber schon vergeben – an den Holländer Arjen Robben. Es droht bereits der erste Diven-Zoff.

Heute Mittwoch feiert James seinen 26. Geburtstag. Heute wird er erstmals im Bayern-Dress auflaufen. Es ist anzunehmen, dass die Münchner das Nummerproblem bis dahin gelöst haben – sich zumindest nichts anmerken lassen.

Traumtor an der WM 2014

Ob sich die Diven aber verstehen und ob die Jubelarien über den Transfer des Kolumbianers von Real zu Bayern nicht doch eine Spur zu laut ausfielen, muss sich noch zeigen. Ist James tatsächlich die Granate, für die ihn alle halten? Klar, er ist ein spektakulärer Spieler, ein begnadeter Techniker. Wer erinnert sich nicht an sein Traumtor. Im Achtelfinal an der WM in Brasilien legte er sich den Ball mit der Brust vor und schoss volley aus 25 Metern unter die Latte. Insgesamt traf James an diesem Turnier sechs Mal, mehr als jeder andere.

James war in aller Munde. Real verpflichtete ihn für 80 Millionen, doch konnte er bei den Königlichen die Erwartungen nicht erfüllen, den Durchbruch schaffte er bei den Madrilenen nicht. Sinnbildlich die Szene nach dem Champions-League-Sieg von Real im Juni. James stand nicht mal im Kader. Wie im Jahr zuvor spielte er im Final keine Minute. Grund genug für James' Frau Daniela Ospina, via Instagram ihren Frust und Unmut über Real-Trainer Zinedine Zidane loszuwerden.

Marktwert hat sich halbiert

Nun wechselt James leihweise zu Bayern. Sein Marktwert hat sich innerhalb der drei Real-Jahre halbiert. 10 Millionen Euro soll die Leihgebühr für die zwei Jahre kosten. Sollte Bayern dann die Kaufoption ziehen, würde das die Münchner weitere 35 Millionen kosten. Das klingt bei den heute üblichen Preisen eher als Schnäppchen, denn als grosser Fisch.

Die Verpflichtung von James ist für die Bundesliga-Konkurrenz der Bayern eine schlechte Nachricht. Die Bayern werden mit ihm noch titelreifer. Es droht noch mehr Langeweile im Titelrennen. Aber James wurde nicht verpflichtet, um die Bundesliga zu gewinnen. Das grosse Ziel der Bayern heisst Champions-League-Sieg. Titelverteidiger Real wird jetzt aber keine zittrigen Knie bekommen, weil Bayern nun mit James zum Duell antritt.