«Ich kann wieder normal gehen»: Federer nimmt Grand-Slam-Titel Nummer 20 ins Visier

Nach einem Jahr Absenz haben ihn die US Open Roger Federer wieder. Ganz New York fiebert dem Comeback des Tennis-Superstars entgegen.

Aber wie geht es Federers Rücken? Am Rande einer Pressekonferenz zum Laver Cup gibt der Maestro gegenüber SRF Entwarnung.

«Ich stehe seit drei Tagen wieder auf dem Trainingsplatz. Ich bin im Fahrplan», so der Schweizer. Allerdings: Federer musste um die Teilnahme am letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres bibbern. «Es war eine harte Woche, weil die Rückenprobleme manchmal nicht über Nacht weggehen. Vor ein paar Tagen wusste ich noch nicht, wo ich stehen werde.»

Und weiter: «Ich machte viele Reha-Übungen. Nun kann ich wieder normal gehen.» Ab heute Donnerstag will Federer auf dem Tennis-Platz auch wieder «Games spielen».

Neben dem Tennis-Platz scheint Roger seine Zeit in New York zu geniessen. Am Dienstagabend war er mit Hugh Jackman aus. Der Schauspieler postete ein Bild auf Twitter, welches ihn mit den Federers und Ehefrau Debora Lee-Furness zeigt. Der Twitter-Gemeinde gefällts, Tausende Retweets sind die Folge.

Awesome night celebrating @rogerfederer ! @Deborra_lee https://t.co/BnkdA9Gxov — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 2013-07-22 14:22:09.0

Federer will in New York vor allem aber gewinnen. Grand-Slam-Triumph Nummer 20 und der erste US-Open-Titel seit 2008 soll her. Ist er topfit, ist er Top-Favorit. Final-Pleite in Montreal gegen Zverev hin oder her – da zwickte ihn ja auch der Rücken.

Die Auslosung findet am späten Freitagabend (Schweizer Zeit) statt. Federer wird aller Voraussicht nach als Nummer 3 gesetzt sein. Würde Andy Murray noch absagen, rückt Federer auf Position 2 in der Setzliste vor. Nadal wird das Tableau anführen. (rab)