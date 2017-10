Nadal, Rafael - Federer, Roger

Es ist das Real – Barça des Tennis: Wenn Roger Federer und Rafael Nadal aufeinandertreffen, steht die Tennis-Welt still. Im Final des ATP-Turniers von Schanghai treffen die beiden Superstars wieder einmal aufeinander.

Und der Schweizer zeigt sich im Tennis-Clasico von seiner besten Seite: Von Anfang an dominiert der Basler seinen langjährigen Rivalen. Im ersten Satz lässt er Nadal nicht den Hauch einer Chance. Gleich im ersten Game holt er sich das Break. Und auch bei eigenem Aufschlag spielt der Schweizer gross auf. Beispielhaft dafür das sechste Game des Matches: Innert 52 Sekunden peitscht er vier Asse am Spanier vorbei. Der erste Satz geht in 35 Minuten an Federer.

Im gleichen Stil geht es weiter. Zwar scheint sich Peking-Sieger Nadal etwas zu steigern. Aber jetzt beweist der 36-jährige Federer seine Athletik, als er sich im fünften Game am Netz von Nadal nicht überwinden lässt. Breakball! Und den nutzt der Schweizer gleich, geht auch im zweiten Durchgang in Führung.

Das ist bereits die Entscheidung! Aufschlag-Monster Federer lässt bis zum Schluss nicht eine einzige Breakchance zu, mit 6:4, 6:3 holt er sich den Schanghai-Titel. Es ist der 94. Turniersieg in Federers Karriere, der 15. Sieg im 38. Duell mit Nadal – und der fünfte in Folge.

«Wir hätten beide nicht gedacht, dass wir so ein starkes Jahr haben», sagt Federer nach dem Triumph im Traumfinal. «Toll, dass wir heute hier stehen.» Und an seinen «Freund und Rivalen» Nadal gerichtet: «Es war mir eine Freude, heute gegen dich zu spielen. Ich hoffe, ich trete noch oft gegen dich an.»

Nach dem Spiel meint Federer: «Ich war überhaupt nicht nervös, was sehr schön war. Es war für mich völlig klar, wie ich spielen wollte.» Gleich zu Beginn ging alles auf und Federer habe sich «sofort entspannt» gefühlt. «Ich hatte einen Plan und habe die ganze Woche gut gespielt. Und das beste habe ich für den Schluss gespart.»