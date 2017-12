Alt Bundesrat Schmid verkündet IOC-Entscheid: Russland ausgeschlossen – Athleten starten unter olympischer Flagge

Alt Bundesrat Samuel Schmid (70) gibt an der Seite von IOC-Präsident Thomas Bach (63) in Lausanne bekannt, dass russische Sportler in Südkorea an den Start gehen dürfen. Dies, obwohl Russland jahrelang ein staatliches Dopingprogramm betrieben und vertuscht hatte. Gesperrt wird dafür das Nationale Olympische Komitee.

