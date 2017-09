Ist Barças Unabhängigkeitskampf ein Eigentor? Wieso Messi und Co. bald nur noch regional kicken könnten

Barcelona gegen Madrid – ein Duell, das regelmässig zehntausende Menschen ins Camp Nou strömen lässt. Aber die Affäre ist nicht nur sportlich, sondern auch politisch ganz heiss.

So strömen die Bewohner Barcelonas derzeit nicht nur ins Stadion, sondern vor allem auf die Strassen. Täglich demonstrieren Tausende für ihr Recht auf Selbstbestimmung, sowie Mitbestimmung und damit direkt gegen die Zentralregierung in der Hauptstadt Madrid.

Diese wehrt sich mit repressiven Massnahmen gegen das für den 1. Oktober geplante Referendum über eine Loslösung Kataloniens von Spanien. So lässt die Zentralregierung Madrids zuletzt dutzende politische Aktivisten, wie auch katalanische Parlamentarier festnehmen. Seither häufen und radikalisieren sich die Demonstrationen.

Die Lage spitzt sich zu und nicht nur politische Parteien mischen mit. Die inoffizielle Nationalmannschaft der rund 7,5 Millionen Katalanen steckt ebenfalls mittendrin. Der Traditionsklub ist bekanntlich «mehr als ein Klub» und schaltet sich so vehement wie selten zuvor ein Fussballklub dies tat in eine politische Frage ein.

«Im Zuge der jüngsten Vorfälle, speziell der heutigen, und im Hinblick auf die politische Situation in Katalonien sieht sich der FC Barcelona fest in der historischen Verpflichtung zur Verteidigung der Nation, der Demokratie, der Meinungsfreiheit und der Selbstbestimmung und verdammt daher jeden Akt, der die freie Ausübung dieser Rechte behindert», verkündet das Präsidium unlängst in einem Eil-Communiqué.

Kämpft Barça für den eigenen Liga-Ausschluss?

Die Ausgangslage ist klar: Kommt das Referendum zu Stande und durch, so wird innerhalb von 48 Stunden der unabhängige Staat Kataloniens ausgerufen, verspricht die Regierung. Dürfte der FC Barcelona dann trotzdem noch gegen die Teams des Nachbarlandes wie Madrid oder Valencia in der spanischen Liga antreten?

Nein, sagen spanische Politiker und Sportfunktionäre wie der Liga-Präsident Javier Tebas. Sie drohen den Blau-Roten schon länger mit dem Ausscheiden aus der Primera Division im Falle der Unabhängigkeit Kataloniens. Messi und Co. müssten dann in einer massiv schwächeren katalanischen Liga spielen, warnen Letztere.

Der sportliche Bankrott wäre durch Einbussen bei TV- und Sponsoren-Geldern wohl bloss eine Frage der Zeit. Doch «Mes que un club» ist offensichtlich kein Schein-Slogan. Das Einstehen für die seit der Franco-Diktatur benachteiligte Bevölkerung gegen die Mächtigen in Madrid hat offensichtlich Vorrang bei Barça.

Spanische Sportler sind gespalten

So äussert sich nicht nur die Klub-Führung, sondern immer wieder auch Spieler und Trainer zur Unabhängigkeits-Frage. Klublegende Pep Guardiola sprach sich neulich vor tausenden Demonstranten in Barcelona aus: «Wir werden wählen, selbst wenn der spanische Staat dies nicht will.»

Auch (Ex-)Barça-Stars wie Iniesta oder Puyol taten ihre Meinung schon mehrmals kund. Letzterer soll schon mehrfach an Demos dabei gewesen sein.

Anders sieht der beste Tennisspieler der Welt die Sache. Rafael Nadal sagt nach seinem US-Open-Sieg: «Ich denke, was am 1. Oktober passiert, sollte nicht stattfinden, denn aus meiner Sicht sollte jeder das Gesetz respektieren.»

Sollte Liga-Boss Tebas seine Drohung nach einer möglichen Abspaltung wahr machen, wird Madrid-Fan Nadal schon sehr bald bei bei keinem «El Clasico» mehr mitfiebern können.