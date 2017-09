Jean-Pierre Nsamé ist der neue YB-Topskorer: «Ich fühle mich wie in Fisch im Wasser!»

Es sprudelt nur so heraus aus dem Mann aus Kamerun, der auch den französischen Pass hat. Er ist da das pure Gegenteil seines ivorischen Sturmpartners Roger Assalé, dem man jedes Wort aus der Nase ziehen muss.

Er fühle ich in Bern sehr wohl, wie ein Fisch im Wasser, so der Stürmer nach seinem Doppelpack gegen Lugano. Zwei Tore – das ist doch das wichtigste für einen Stürmer, einen Skorer?

«Ja und nein. Man kann als Stürmer sehr wohl sehr gut spielen, Räume für seine Nebenleute kreieren – und nicht treffen. Ich jage sehr wohl den Toren nach. Ich bin ein Skorer. Ich bin auf der Jagd. Ich blecke meine Zähne. Ich versuche von der geringsten Skoremöglichkeit zu profitieren. Das verschafft mir Selbstvertrauen. Aber was mir vor allem Selbstvertrauen gibt ist, jeden Tag mit Zuversicht und in Ruhe zu arbeiten, Fortschritte zu machen, in dem ich zuhöre, arbeite. Ich bin jemand, der von der Arbeit her kommt. Das ist mein Motor!»

«Mein grosser Bruder ist mein Mentor»

YB ist nach sieben Runden Leader. Tönt nicht schlecht? «Klar. Aber es ist nicht Nsamé, der Leader ist. Es ist der ganze Klub!» Was auffällt: Die YB-Bank ist wohl so stark besetzt wie seit Ewigkeiten nicht mehr.

Zumindest seit den Zeiten von Vladimir Petkovic. Da sind Roger Assalé; der reinkommt und trifft. Da ist Moumi Ngamaleu, Nsamés Landsmann, der reinkommt, und einen Assist liefert. «Obwohl er auch Kameruner ist, habe ich ihn zuvor nicht gekannt. Ich habe ihn erst in der Nationalmannschaft kennengelernt, als wir in der WM-Qualifikation zuletzt zwei Mal gegen Nigeria gespielt haben.»

Und sein Mentor? «Ganz klar. Mein grosser Bruder. Wir tauschen uns regelmässig aus. Auf ihn höre ich.»