Deutsche Medien hatten bereits am Mittwochabend Heynckes als neuen Mann an der Bayern-Seitenlinie vermeldet. Die Trainer-Legende brauchte aber etwas Bedenkzeit. Nun gibt er grünes Licht.

«Es ist kein Comeback. Es ist ein Freundschaftsdienst - und ich habe es nur gemacht, weil ich dem FC Bayern unglaublich viel zu verdanken habe», sagt Heynckes dem Kicker. «Ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei, es kann sofort losgehen.»

Der 72-Jährige tritt damit an der Säbener Strasse die Nachfolge des entlassenen Carlo Ancelotti (58) an. Der Italiener hatte seinerseits vor einem guten Jahr von Pep Guardiola übernommen.

Geklärt ist auch die Frage seiner Assistenten, wo Heynckes mit Peter Hermann und Hermann Gerland auf bewährtes Personal setzt. Für die vorzeitige Freistellung Hermanns soll dessen bisheriger Arbeitgeber Fortuna Düsseldorf mit einem Freundschaftsspiel gegen die Bayern entschädigt werden.

Heynckes übernimmt nach 1987-91, 2009 sowie 2011-2013 zum vierten Mal das Traineramt in München.

Rummenigge: «Heynckes ist der ideale Trainer»

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zeigt sich zufrieden der neuen Trainer-Lösung: «Zwischen Jupp Heynckes und dem FC Bayern besteht ein grosses Vertrauensverhältnis. Das haben auch die Gespräche, die Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic und ich nun geführt haben, wieder gezeigt. Wir sind Jupp sehr dankbar, dass er uns als Cheftrainer zugesagt hat. Er ist zum jetzigen Zeitpunkt der ideale Trainer für den FC Bayern.»

Auch Sportdirektor Salihamidzic frohlockt: «Jupp Heynckes ist ein Meister in Sachen Menschenführung und Taktik. Wir sind überzeugt davon, dass er genau der richtige Mann ist, um die Mannschaft in der aktuellen Situation wieder zum Erfolg zu führen und um unsere Ziele zu erreichen.»

Momentan stehen die Bayern in der Bundesliga mit fünf Zählern Rückstand auf Leader Dortmund auf Platz zwei. Was jetzt mit Interimstrainer Willy Sagnol passiert, wollen die Münchner in der offiziellen Mitteilung nicht verraten. (cmü)