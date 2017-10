Jetzt kommt die Werbung: Trikot-Revolution in der NBA

Die NBA-Teams und ihre Sponsoren

Atlanta Hawks (Sharecare, Gesundheits-Plattform)

Philadelphia 76ers (Stubhub, Ticketanbieter)

Cleveland Cavaliers (Goodyear, Reifenhersteller)

Brooklyn Nets (Infor, Software)

Boston Celtics (General Electric, Energie)

Orlando Magic (Disney, Unterhaltung)

Utah Jazz (5 For The Fight, Krebsforschung)

Toronto Raptors (Sun for Life, Finanz-Dienstleister)

Milwaukee Bucks (Harley Davidson)

Minnesota Timberwolves (Fitbit)

Sacramento Kings (Blue Diamond Almonds, Nahrungsmittel)

Detroit Pistons (Flagstar Bank)

Denver Nuggets (Western Union Bank)

Golden State Warriors (Rakuten, Onlineshop)

Miami Heat (Ultimate, Software)

Los Angeles Lakers (Wish, Onlineshop)

New York Knicks (Squarespace, Software)