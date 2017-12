Jogi Löw warnt Pektovic: «Leider spielt Brasilien nicht mehr so naiv»

Brasil-Tipp – Jogi Löw, Trainer von Weltmeister Deutschland, wird in die Enge getrieben. Nur geografisch. Beim «Swiss Sport Forum» im Zürcher Enge-Quartier (gleich neben dem Fifa-Museum) referiert Löw über die bevorstehende WM. Und gibt seinem Schweizer Kollegen Vladimir Petkovic einen Tipp fürs Brasilien-Spiel: «Der neue Nationaltrainer Brasiliens hat allen Spielern klar gemacht: ‹Das, was gegen Deutschland passiert ist, darf unserer Nation nie mehr passieren.›» Der fünffache Weltmeister wurde an der WM 2014 im Halbfinal zuhause von Jogis Deutschen mit einer 1:7-Klatsche gedemütigt. Löw: «Jetzt verteidigt auch Neymar. Die Brasilianer rennen alle für die Mannschaft. Brasilien hat Kraft geschöpft aus dieser historischen Niederlage. Sie spielen nicht mehr so naiv – leider.»

Absage – Grosser Abwesender in Zürich: Fifa-Boss Gianni Infantino, der als Redner angekündigt ist. Infantino meldet sich via Video-Botschaft an die 200 Gäste: «Ich freue mich, euch alle nächsten Sommer in Russland zu sehen.» Der Fifa-Chef zog ein Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron vor.



Lob – Oliver Kahn, dreifacher Welttorhüter des Jahres: «Drei Schweizer sind in der Bundesliga Stammtorhüter, da muss in der Schweiz etwas verdammt gut gemacht werden.» Er meint Yann Sommer (Gladbach), Roman Bürki (Dortmund) und Marwin Hitz (Augsburg). Und in Deutschland? Kahn: «Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt. Marc-André ter Stegen ist nahe dran. Aber dahinter? Wo sind die deutschen Torwart-Talente?“



Traum – Nati-Goalie Yann Sommer hört Kahns lobende Worte gerne. Und verrät: «Als kleiner ­Junge habe ich immer geträumt, gegen Brasilien zu spielen und an einer WM dabei zu sein. Jetzt ist es Realität.» Das Startspiel ist gegen Neymar und Co.



Boss – SFV-Präsident Peter Gilliéron: «Ich denke jeden Morgen beim Aufstehen: Wäre ich italienischer Verbands-Präsident, wäre ich jetzt schon zurückgetreten.»



Wunsch – Vladimir Petkovic will (natürlich) mit Punkten in die WM starten. Obwohl der erste Gegner Brasilien ist. Der Nati-Coach: «Wir wollen im ersten Spiel etwas erreichen, damit wir im Achtelfinal nicht auf Deutschland treffen.»



Tresor – Gestern kommt aus, dass in Olivers Kahns Villa eingebrochen und der Tresor gestohlen wurde. Der Titan: «Es war nix drin. Todernst.»