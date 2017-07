In der 140-jährigen Geschichte Wimbledons ist Roger Federer seit dem achten Rekord-Titel endgültig der Grösste und stellt alle anderen in den Schatten. Dank seinem Erfolg darf er nun sogar wieder davon träumen, auch in der Weltrangliste wieder ganz an die Spitze zu stossen.

Federer ist seit Montag auf Rang 3 so gut klassiert wie seit August 2016 nicht mehr. Der Abstand zu Andy Murray und Rafael Nadal beträgt noch knapp 1200 respektive 900 Punkte. Roger sägt am Thron des Schotten und hat die Vorteile auf seiner Seite.

Murray und Djokovic mit Verletzungssorgen

Bis Ende Jahre muss er genau null Punkte aus dem Vorjahr verteidigen. Und die grössten Konkurrenten sind mit Ausnahme Rafael Nadals, der ebenfalls wenig zu verteidigen hat (370), angeschlagen.

Noch-Nummer-1 Andy Murray schleppt sich mit Hüftproblemen herum und weiss nicht, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weiter geht. Novak Djokovic, hinter Federer nun die Nummer 4 der Welt, leidet an einer hartnäckigen Ellbogenverletzung, musste in Wimbledon sogar aufgeben. Der Serbe schliesst nicht aus, dass er länger aussetzen muss.

Nur bei Federer läuft es dieses Jahr nach seiner halbjährigen Pause extrem rund. In fünf von sieben Turnieren hat er triumphiert, darunter erstmals seit 2009 wieder im selben Jahr an zwei Grand Slams. Damals schloss er das Jahr auf Position 1 ab. Im Gegensatz zu Murray oder Djokovic ist Federer in bester Verfassung.

Geht Roger volles Risiko?

In der Jahreswertung trennt Nadal und Federer nicht mehr viel (7095/6545). Roger sagt am Tag nach dem Wimbledon-Sieg: «Er hatte nach der Sandsaison viel Vorsprung. Jetzt sind wir fast ausgeglichen. Das Rennen um die Nummer 1 läuft momentan zwischen uns ab. Es sei denn, jemand wie Novak gewinnt 25 Spiele in Folge. Um Ende Jahr die Nummer eins zu sein, musst du viel spielen. Ich weiss noch nicht, ob ich dieses Risiko eingehen will. Wichtig wird sein, die Direktduelle gegen Rafa zu gewinnen.»

Federers nächstes Grossziel sind die US Open Ende August. Je nach Turnierverlauf und seinen Einsätzen und Resultaten vorher (Cincinnati, evtl. Montreal) könnte er schon anschliessend die Nummer 1 werden.

Zuletzt thronte King Roger am 4. November 2012. «Vielleicht genügt es, nur eine Woche wieder die 1 zu übernehmen. Ich habe das Gefühl, dass mich auch das schon glücklich machen würde. Es käme auch für mich unerwartet. Sicher ist, dass ich dazu auf hohem Niveau weiter spielen muss.»

*****

ATP-Weltrangliste

1. Andy Murray (Gb) 7750 Punkte

2. Rafael Nadal (Sp) 7465 Punkte

3. Roger Federer (Sz) 6545 Punkte

4. Novak Djokovic (Srb) 6325 Punkte

5. Stan Wawrinka (Sz) 6140 Punkte

6. Marin Cilic (Kro) 5075 Punkte

7. Dominic Thiem (Ö) 4030 Punkte

Für die Berechnung der ATP-Weltrangliste zählen die Resultate der letzten 52 Wochen. Nach einem Jahr fallen die entsprechenden Punkte eines Turniers aus der Wertung. Es gilt also immer die Punkte zu verteidigen, um in der Rangliste nicht an Boden zu verlieren. Für einen Grand-Slam-Titel gibts z. B. 2000 Punkte, ein Masters-Turniersieg bringt 1000. Daneben wird auch das ATP-Race-to-London geführt. Dort zählen alle Punkte aus dem laufenden Jahr. Die acht besten Spieler dieser Wertung spielen jeweils im November bei den ATP World Tour Finals.