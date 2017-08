Kein Grand-Slam-Titel für Federer? Dieser 5-Satz-Auftakt macht uns Sorgen, Roger!

Phuu, das ging ja nochmal gut. Doch ein Blick in die Statistik zeigt: Roger Federers Weg nach dem Fünfsatz-Sieg in der ersten Runde der US Open könnte (sehr) holprig werden.

18.19 Uhr , Aktualisiert 19.14 Uhr 0 Reax

