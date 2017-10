Luzern - YB

Er bringt Routine in das junge Team der Luzerner: Christian Schwegler. Seit diesem Sommer ist er wieder zurück in der Innerschweiz. Dort, wo seine Profi-Karriere vor mehr als 16 Jahren angefangen hat. 245 Mal ist er in der Zwischenzeit für RB Salzburg in der höchsten Liga Österreichs aufgelaufen. Vor seinem Bullen-Abenteuer legt der Bruder von Pirmin Schwegler einen dreijährigen Zwischenstopp bei den Young Boys ein, absolviert in der Hauptstadt 126 Partien.

Nun kommt es in der Swissporarena zum grossen Wiedersehen. «Es ist das erste Mal, seit ich YB verlassen habe, dass ich gegen den Klub spiele», sagt der 33-Jährige. Zwar trifft der FCL schon im September auf die Berner (1:4-Pleite), Schwegler fehlt damals aber verletzt.

«Ich freue mich etwas mehr als üblich. Es ist für mich etwas Besonderes», gibt er zu. Dass es gegen den Leader schwierig wird, weiss er. «Ich bin mir sicher, dass YB in der Meisterschaft eine Reaktion auf die Niederlage in Lausanne zeigen will. Aber wir sind in der Pflicht, wir müssen jetzt endlich mal einen Dreier einfahren.»

Obwohl sein Herz jetzt Blau-Weiss schlägt, traut er seinem Ex-Verein in dieser Saison einiges zu: «YB hat in dieser Saison die Voraussetzungen, Meister zu werden.»