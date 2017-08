Im Mai 2016 liess der FC St. Gallen vor dem Abstiegsknüller gegen den FCZ die Trainings des Konkurrenten filmen, die Ostschweizer spionieren Uli Forte und seine Truppe aus.

Mit dem 3:0 im Direktduell sichert sich der FC St. Gallen den Ligaerhalt, und sein Trainer Joe Zinnbauer kommt ins Reden. «Wir haben die letzten zwei Tage im FCZ-Training gefilmt, und keiner hat es gemerkt. Da sieht man, wie sehr der Klub mit sich beschäftigt ist.»

BLICK titelt Spionage-Angst im Abstiegskrimi und nennt Zinnbauer «007-Joe». Obwohl der FCZ daraufhin irgendwo im Geheimen trainiert, steigt er ab. Kein Wunder, dass sich Forte einen Sichtschutz wünscht! In geschlossenen Trainings wird taktisch gearbeitet oder Freistoss- und Eckball-Varianten werden einstudiert.

Heute – über ein Jahr nach «007-Joe» – wird in der Allmend Brunau gebaut. Die Stadt investiert 1,67 Mio. Fr. in ein neues Fussballfeld für 2.-Liga-Interregional-Spiele, inklusive Beleuchtungsanlage. Laut der Lokalzeitung «Zürich 2» wurde dabei eine Investition zurückgestellt: Der fixe Sichtschutz für den FCZ-Platz ist der Stadt zu teuer, da der Klub in den nächsten 2 Jahren einen Umzug plant. FCZ-Boss Ancillo Canepa hat schon einen anderen Vorschlag. «Es geht nun um einen provisorischen Sichtschutz, so wie sie an Baustellen zu sehen sind. Diese sind nicht so teuer. Wir sind mit der Stadt im Gespräch.»

Dass Forte auch Geheimtrainings absolvieren will, kann der FCZ-Präsident verstehen. «Seit ich beim FCZ bin, hegte jeder Trainer den Wunsch, auch mal geschlossene Trainings auf der Allmend Brunau durchführen zu können.» Übrigens: Vor Jahren war mal um den FCZ-Trainingsplatz ein Sichtschutz installiert. Doch Vandalen haben diesen eines Nachts heruntergerissen.

Wie lange muss Forte noch auf seinen Sichtschutz warten? Canepa: «Ich bin zuversichtlich, dass es diese Saison noch klappt.»