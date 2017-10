Was haben Dennis Bergkamp und Marco Streller gemeinsam? Beide waren während ihrer Aktivzeit Stürmer. Und beiden leiden noch heute unter massiver Flugangst. Der Holländer Bergkamp fuhr auf Europacup-Reisen mit Arsenal jeweils mit dem Zug durch den Ärmelkanal statt in ein Flugzeug zu steigen, auch Streller würde am liebsten auf Flugreisen verzichten.

Da die 2599 Kilometer nach Moskau mit dem Auto aber nicht unter 27 Stunden zu bewältigen sind, bleibt dem Sportchef nichts anderes übrig als heute um 8 Uhr früh in die Luft zu gehen – und sich seinen Ängsten zu stellen.

Obs ein ähnlich übler Horrorflug wird wie beim letzten Mal, als die Basler nach Russland reisten? Damals, im März 2013, musste der Charter in Berlin notlanden, weil der damalige Mittelfeldspieler Mohamed Elneny einen Schwächeanfall erlitten hatte.

Auf dem Rückflug konnte das Fahrwerk nicht eingeklappt werden, der Flieger musste nach Russland zurückkehren, etliche Stunden warteten die Basler damals in einer Abflughalle bis ein neues Flugzeug aus Deutschland eingeflogen wurde.

Nicht nur für Streller der blanke Horror.