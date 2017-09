Killer-Kasache vs. Zimt-Zauberer: Das bringt der heisse Box-Herbst!

Der Zirkus um den Kohle-Fight ist vorbei – Manege frei für den wahren Kampf des Jahres! Die Superstars Saul «Canelo» Alvarez (27) und Gennady «Triple G» Golovkin (35) kämpfen in Las Vegas in der Nacht auf Sonntag (live auf Dazn) um die Vorherrschaft im Mittelgewicht.

Im Duell um die Weltmeister-Gürtel der Verbände WBA und IBF ist Spektakel garantiert: Titelverteidiger Golovkin ist in 37 Fights ungeschlagen, der Kasache hat eine unfassbare K.o.-Quote von 89 Prozent.

Nur vier seiner Gegner standen beim Gong nach der letzten Runde noch auf den Beinen. Im Schnitt enden seine Kämpfe bereits nach viereinhalb Runden.

Alvarez kommt in 51 Fights auf 49 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage – und die kassierte er nicht gegen irgendwen: Bisher musste der Mexikaner einzig gegen den unbesiegten Floyd Mayweather einstecken.

Es ist also nicht blosses Promotoren-Geschwafel, wenn hier vom eigentlichen Kampf des Jahres die Rede ist. Wer siegt, darf sich mit gutem Gewissen als bester Boxer der Welt bezeichnen. «Ein Schlag wird das Leben des anderen für immer verändern», sagt Golovkin. «Ich kenne meine Kraft, aber ich weiss auch um Canelos Power. Wir sind uns bewusst, wie gefährlich es für uns wird.»

«Es wird grausam und brutal»

In der Vorbereitung wird nichts dem Zufall überlassen. Golovkin verpasste für sein Training-Camp sogar die Geburt seines zweiten Kindes.

Alvarez, wegen seiner zimtroten Haare mit dem Spitznamen «Canelo» versehen, rechnet mit allem. «Es wird grausam und brutal», sagt er. Golovkin: «Es gibt keine Überlebenden in meinen Kämpfen.»

Damit ist der Box-Herbst endgültig lanciert. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Am 23. September duellieren sich WBO-Schwergewichts-Champ Joseph Parker (25) und Hughie Fury (22) um den Titel. Der Neuseeländer und der Cousin von Ex-Weltmeister Tyson Fury gelten als zwei der heissesten jungen Boxer in der Königsklasse.

Und dann kehrt auch Anthony Joshua bald in den Ring zurück: Der Klitschko-Bezwinger verteidigt seine WM-Gürtel Ende Oktober in Cardiff gegen den Bulgaren Kubrat Pulev. Das Sahnehäubchen folgt am 4. November, wenn sich US-Star Deontay Wilder in New York voraussichtlich dem Kubaner Luis «King Kong» Ortiz stellt.