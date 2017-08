Knall bei den Hoppers: GC entlässt Trainer Carlos Bernegger!

Unfassbar! 2:0 gegen St. Gallen gewonnen, der erste Saisonsieg nach bester Saisonleistung. Nach dem entscheidenden Tor schrie er seine Freude laut raus, stürmte aufs Feld. Und nun, vier Tage, später diese Meldung: GC feuert Carlos Bernegger (48)!

Der Schweiz-Argentinier sprang im März als Nachfolger von Pierluigi Tami zum vierten (!) Mal als GC-Interimstrainer ein, sicherte den Ligaerhalt mit 15 Punkten aus 12 Spielen und wurde im Sommer mit einem Einjahresvertrag zum Cheftrainer befördert.

Nach schwachem Start zeigte die Leistungskurve nach oben: 2:2 in Luzern, eine knappe Pleite in Basel, dann das 2:0 gegen den FCSG am Sonntag. Nun das jähe Ende für den Ex-FCL-Coach.

Über die Gründe ist noch nichts bekannt. Bernegger ist am Boden zerstört: «Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wenn man daran denkt, was ich alles für diesen Verein gemacht habe.»