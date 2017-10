Kohle, Star-Faktor, Titelchancen: Schweizer NBA-Stars Sefolosha und Capela im Check

Der eine ist unser Pionier, der andere eines der grössten Talente der Welt: Die NBA-Schweizer Thabo Sefolosha (33) und Clint Capela (23). «Er inspiriert mich», sagt Capela über Sefolosha, den ersten Schweizer, der je in der NBA spielte. «Früher in Genf checkte ich im Teletext seine Resultate.» Mittlerweile ist 2,08-m-Riese Capela mindestens auf Augenhöhe mit seinem Vorbild. Bei den Houston Rockets hat sich der Center in der letzten Saison durchgesetzt. Das Fachmagazin «Sports Illustrated» klassierte ihn im Ranking der besten Spieler der NBA bereits auf Platz 58. Obwohl seine Entwicklung nach drei NBA-Saisons noch lange nicht abgeschlossen sein soll. Unter dem eigenen Korb räumt er auf, in der Offensive bildet er mit Rockets-Superstar James Harden ein explosives Duo. Ein Mega-Vertrag ist nur eine Frage der Zeit.

Trotz allen persönlichen Lorbeeren ist Capela immer noch Fan von Sefolosha. «Letztes Jahr trafen wir uns beim Auswärtsspiel in Atlanta und assen zusammen. Das war unfassbar, es bedeutet mir sehr viel.» In der neuen Saison, die am Dienstag beginnt, treffen sich die beiden ungleichen Westschweizer häufiger: Weil Sefolosha von Atlanta zu den Utah Jazz gewechselt ist, spielen beide nun in der Western Conference. BLICK nimmt die beiden einzigen Schweizer, die je in der NBA aufliefen, unter die Lupe.

Geld: Sefolosha verdient in den nächsten beiden Jahren bei den Utah Jazz je 5,25 Millionen US-Dollar. Es ist sein höchster Lohn als NBA-Profi und wird sein gut gefülltes Bankkonto weiter äufnen. Seine Karriereeinnahmen belaufen sich bislang auf 33,5 Mio. Hier hat Capela noch Nachholbedarf: Der Genfer verdient derzeit 2,3 Mio. im Jahr, in der folgenden Spielzeit steigt sein Lohn auf 3,4 Mio. Weil Riesen mit Capelas Talent selten sind, dürfte der Lohn des Genfers in naher Zukunft stark steigen. Es winkt ihm ein Mega-Vertrag, schon bald wird er einen zweistelligen Millionenbetrag verdienen – pro Jahr.

Star-Faktor: Das kann nicht jeder von sich behaupten: Clint Capela hat bereits mit 23 Jahren seine eigene Show: «A capella with Capela» nennt sich die Youtube-Sendung, in welcher der NBA-Star seinen Houston-Teamkollegen ohne musikalische Begleitung Pop-Hits vorsingt. Sehr lustig. Dazu ist der Genfer riesiger Sportfan, im Sommer sass er bei den French Open in Paris auf der Tribüne, im Frühling traf er Real-Madrid-Superstar Ronaldo. «Der war so klein neben mir», sagt der Schweizer Riese. Sefolosha lässt es mittlerweile ruhig angehen: Er freue sich auf Utah als ruhige Region für die Familie, sagt der zweifache Vater.

Familie: Sefolosha ist der Sohn eines südafrikanischen Musikers und einer Künstlerin aus der Schweiz. In Vevey geboren, wuchs er mit fünf Geschwistern auf, heute ist er mit Bertille verheiratet, mit der er zwei Töchter hat: Lesedi und Naledi. Capelas Vater stammt aus Angola, seine Mutter aus dem Kongo. Kurz nach Capelas Geburt trennten sich die Eltern. In der Folge landete der Genfer mit seinen zwei Brüdern in mehreren Genfer Wohnheimen für sozial benachteiligte Jugendliche.

Engagement: Sefolosha ist einer der Profi-Sportler, deren Horizont weit über das Spielfeld hinaus reicht. Der 33-Jährige äussert sich regelmässig politisch. Seit seiner ungerechtfertigten Festnahme in New York, als ihm ein Polizist den Knöchel brach, unterstützt der Romand eine Non-Profit-Organisation, die Pflichtverteidiger finanziell unterstützt. Auch Capela hat sich bereits grossherzig gezeigt: Als Hurrikan Harvey im August Houston unter Wasser setzt, nutzt der Schweizer seinen Twitter-Account mit 28'000 Followern, um Menschen in Not mit Rettern in Booten in Verbindung zu bringen. «Ich wollte einfach nur helfen», sagt er «ESPN». «Ich habe den Sturm gesehen, es war furchtbar.»

Titelchancen: Capelas Houston Rockets sind zur neuen Saison (beginnt am Dienstag) noch einmal stärker geworden: Mit Chris Paul hat das Team aus Texas einen weiteren Superstar dazubekommen. Ob es reicht, Champion Golden State und LeBron James’ Cleveland Paroli zu bieten, muss sich weisen. Die Rockets zählen zu den Favoriten im Westen. Abwehrspezialist Sefolosha spielt seit Sommer für die Utah Jazz. Ein Team, das perfekter nicht zu ihm passen könnte: Die Mannschaft aus der Mormonen-Metropole gilt als stärkstes Defensiv-Team der Liga. Die Playoff-Quali liegt drin, ganz an die Spitze wird es nicht reichen.

Statistik Capela:

Team: Houston Rockets

Letzte Saison

12,6 Punkte pro Spiel

8,1 Rebounds pro Spiel

1,2 Blocks pro Spiel

Karriere: 154 NBA-Spiele, 1056 Rebounds, 180 Blocks, 1392 Punkte

Lohn 2017/18: 2,3 Mio. US-Dollar. Karriere-Einnahmen: 3,75 Mio.

Statistik Sefolosha:

Team: Utah Jazz

Letzte Saison: 7,2 Punkte pro Spiel

1,7 Assists pro Spiel

4,4 Rebounds pro Spiel

Karriere: 740 NBA-Spiele, 2875 Rebounds, 1111 Assists, 4400 Punkte

Lohn 2017/18: 5,25 Mio. Karriere-Einnahmen: 33,5 Mio.