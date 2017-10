Schade! Die Nati-Spieler haben im Estadio da Luz zu viel an ein Unentschieden gedacht. Folglich kommen solche Leistungen wie bei der 0:2-Niederlage gegen Portugal raus. Ein Fehler des Coaches? Nein! Ich hab zum ersten Mal eine Mannschaft von Vladimir Petkovic gesehen, die nicht aufs Tor schiesst. Die Spieler haben seine Taktik falsch interpretiert. Er hat von der Bank aus mit seinen Signalen immer wieder versucht, der Mannschaft klarzumachen, dass er offensiver spielen wollte.

Doch wenn die Spieler die ganze Qualifikation glauben, sie seien schon durch, dann kommts so raus wie am Dienstag in Lissabon.

Das Mittelfeld existierte gar nicht. Spieler wie Mehmedi, Xhaka oder Shaqiri, die den Unterschied ausmachen sollten, fielen durch. Dzemaili habe ich nicht gesehen. Freuler, der Behrami hätte ersetzen sollen, hat mir nicht gefallen, sein Ersatz Zakaria nicht viel besser.

Ich hoffe, die Spieler sind jetzt nach dieser verpassten Chance, sich direkt für die WM zu qualifizieren, echt wütend. Und ich hoffe, sie nehmen diese Wut im November in die beiden Barrage-Spiele mit.

Dort wünsche ich mir Schweden. Und zwar zuerst auswärts. Eine spielerische Mannschaft, die uns liegen würde. Gegen Irland und Nordirland wäre zu viel Kampf gefragt, die Griechen haben mit Romas Manolas, Papadopoulos vom HSV und dem Dortmunder Sokratis zu viel Klasse.