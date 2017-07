Es ist Mitte Juni, als FCB-Goalie Tomas Vaclik zu BLICK sagt: «Ich kann mir sehr gut vorstellen, meinen Vertrag in Basel zu erfüllen. Mir und meiner Familie gefällt es in der Schweiz. Im Moment habe ich weder ein Angebot noch Kontakt zu einem anderen Klub.»

Der tschechische Nationaltorhüter hat beim FCB einen Vertrag bis 2021.

Doch drei Tage vor Beginn der neuen Super-League-Saison steht der Tscheche plötzlich auf der Titelseite der portugiesischen Sportzeitung «Record». Benfica, schreiben die Portugiesen, will ihn unbedingt unter Vertrag nehmen.

Einziges Hindernis, heisst es aus Portugal, seien die 10 Mio. Euro Ablöse, die der FCB angeblich für seinen Torhüter verlangt.

Unbestritten ist: Benfica braucht einen Torhüter, nachdem der brasilianische Schlussmann Ederson (23) im Juni zu Manchester City gewechselt ist. City hat sagenhafte 40 Mio. Euro für ihn bezahlt.

Die Meisterschaft in Portugal startet zwar erst am 9. August. Doch beim Uhrencup vor wenigen Tagen in Biel wurde offensichtlich, dass Benfica auf der Goalie-Position Probleme hat.

Beim 1:5 gegen YB hielt Julio César in der 1. Hälfte zwar ansprechend, in der 2. Halbzeit kassierte Varela allerdings gleich vier Tore und hinterliess keineswegs einen souveränen Eindruck.

Aus Basel ist zu vernehmen, dass von Benfica bisher keine Anfrage geschweige denn ein Angebot eingegangen ist.

Der neue FCB-Präsident Bernhard Burgener hatte schon kurz nach seiner Amtsübernahme gesagt: «Es gibt zentral wichtige Spieler, die wir auf keinen Fall verlieren wollen. Dazu gehört auch Goalie Vaclik.»