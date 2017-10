Lindsey Vonn mit traurigem Geständnis: Fressattacken auf der Tankstellen-Toilette!

Ski-Star Lindsey Vonn liefert in ihrem neuen Fitness-Buch «Strong is the new beautiful» ein trauriges Geständnis! Die 32-Jährige beichtet, dass sie sich lange für ihren Körper geschämt hat und sich auf dem Roten Teppich unwohl fühlte.

Sie hat sich als zu «gross und dick» gefühlt. Unverständlich bei diesem Traum-Körper!

Zudem litt die Olympiasiegerin unter Fressattacken! Diese sollen soweit gegangen sein, dass sich Lindsey in Tankstellen-Toiletten versteckte und dort Essen in sich reingestopft hat.

Doch die Amerikanerin hat eine Lösung für ihr Problem gefunden: «Wenn ich sage, dass ich etwas nicht essen darf, dann möchte ich das unbedingt haben», sagt sie «Bild». Weiter: «Aber wenn ich sage: ‹Hey, es ist okay, du darfst davon essen›, dann ist es leichter für mich und ich habe nicht so ein grosses Verlangen danach.»

Damit hat die hübsche Blondine ihre Fressattacken in den Griff bekommen und gelernt, ihren Körper zu akzeptieren. «Egal, ob ich dicker, grösser oder anders als die Kino-Stars bin – ich bin trotzdem hübsch. Ich habe jetzt ein viel besseres Selbstvertrauen.» (jsl)