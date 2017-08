ManUtd demontiert Swansea: Red Devils ballern auch die Schwäne vom Himmel

Das Liberty Stadium in Swansea springt schon in der 3. Minute auf – Jordan Ayew trifft jedoch nur die Latte. «The Swans» verstecken sich in der Anfangsphase gegen die Favoriten aus Manchester nicht. Auch Manchester United trifft früh die Torumrandung – Phil Jones köpft den Ball in der 11. Minute an das Gehäuse. So muss das Premier-League-Wochenende beginnen!

Kurz vor der Pause fällt der erste Treffer der Partie: Nach einer Ecke köpft Pogba den Ball erneut an die Latte, Eric Bailly befördert den Ball in KungFu-Manier zum 1:0 ins Tor. Manchester dominiert das Spiel, die Heimmannschaft wehrt sich wacker, oft an der Grenze zum Regulären.

Die Waliser können jedoch das dritte Saisontor von Romelu Lukaku nicht verhindern. Der Belgier trifft in der 80. Minute. Zwei Minuten später wird die Heimmannschaft erneut kalt geduscht – Pogba bringt die endgültige Entscheidung und trifft zum 3:0. Das 4:0 in der 84. Minute von Anthony Martial demonstriert die gewaltige Offensiv-Power von Manchester United.

Die «Red Devils« holen den zweiten Sieg im zweiten Spiel und stehen nach der zweiten Partie in Wales immer noch an der Spitze. Zweimal in Folge trifft die Truppe von José Mourinho viermal und hält den Kasten hinten dicht. Die restlichen Premier-League-Klubs dürften gewarnt sein.

Wie gehts weiter?

Shaqiri und Xhaka treffen am Samstag um 18.30 mit ihren Vereinen aufeinander, Stoke hofft zuhause auf den ersten Sieg, Arsenal möchte das verhindern. Titelverteidiger Chelsea empfängt im Topspiel am Sonntag den Vizemeister Tottenham (17.00), die «Blues» müssen am 2. Spieltag Punkte holen, um einen Fehlstart zu vermeiden. Manchester City empfängt Everton im Montagsspiel (21.00). (jsl)

Die 2. Premier-League-Runde in der Übersicht

Am Samstag

Swansea City - Manchester Utd 0:4

Bournemouth - FC Watford 16 Uhr

FC Southampton - West Ham Utd. 16 Uhr

FC Liverpool - Crystal Palace 16 Uhr

Leicester City - Brighton & Hove 16 Uhr

FC Burnley - West Bromwich Albion 16 Uhr

Stoke City - FC Arsenal 18.30 Uhr

Am Sonntag

Huddersfield - Newcastle Utd. 14.30 Uhr

Tottenham - FC Chelsea 17 Uhr

Am Montag

Manchester City - FC Everton 21 Uhr