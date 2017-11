Es gibt Menschen, die würden eine Kratzwunde am Hals verarzten lassen. Und es gibt Typen wie Michael Lang. Die haben dafür ein müdes Lächeln übrig. «Halb so schlimm», sagt der Nati-Verteidiger.

Einziges Problem sei, wie er das seiner Freundin erklären soll, so der Thurgauer mit einem Schmunzeln: «Es ist in einem Zweikampf passiert, nach einem stehenden Ball.» Welcher Gegenspieler ihn so zugerichtet hat, wisse er aber nicht mehr, so Lang.

Ob es Paul Pogba gewesen ist? Nach dem Spiel läuft der französische Superstar in der Mixed Zone an Lang vorbei, klatscht anerkennend mit ihm ab, gratuliert fair zum Sieg. «Das ist schon fast schon ein Traum. Ein Weltstar des Fussballs, ein unbeschreibliches Gefühl, wir haben ManUtd geschlagen», sagt Lang.

Nach seinem Siegtreffer wird der Nati-Verteidiger unter einem rotblauen Haufen begraben, auch Sportdirektor Marco Streller wirft sich ins Getümmel.

«Es war der Wahnsinn. Nach dem Treffer sah ich tausende Gesichter. Fans, Funktionäre, Mitspieler. Das ich der Auslöser dafür bin, ist doppelt schön», so Lang.

Schon beim 5:0-Sieg gegen Benfica trifft der 26-Jährige, nun stösst er die Tür zum Achtelfinal mit seinem Siegtreffer gegen ManUtd weit auf.

Sollte Manchester am letzten Spieltag gegen Moskau gewinnen, wäre der FCB selbst mit einer Niederlage gegen Benfica unter den 16 besten Mannschaften Europas.

Oder um es mit Michael Lang zu sagen: «Ein Traum!»