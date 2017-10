Meister schlägt kurz vor Transferschluss zu: St. Gallens Ajeti auf dem Weg zum FCB!

Mit 15 Punkten aus 10 Spielen ist der FCB so schlecht in die Saison gestartet wie lange nicht mehr. Auf Spitzenreiter YB hat der Serienmeister bereits 8 Punkte Rückstand.

Jetzt reagieren die FCB-Bosse auf den schwachen Saisonstart und auf den Ausfall ihres Superknipsers Ricky van Wolfswinkel (7 Saisontore, Mittelfussbruch) und holen den ehemaligen FCB-Junior Albian Ajeti vom FC St. Gallen!

Wie aus der Ostschweiz durchsickert, soll das 20-jährige Sturmjuwel in diesen Minuten den Vertrag mit St. Gallen auflösen, um beim FCB zu unterschreiben. Der Deal soll den Meister weit über drei Millionen kosten.

Schon vor Saisonstart waren die Verhandlungen weit fortgeschritten, sie scheiterten jedoch an der Ablöse. Jetzt scheinen sich die beiden Vereine gefunden zu haben. Just am Tag, an dem das Transferfenster in der Schweiz schliesst. Dies würde bei Ajeti allerdings keine Rolle. Denn: Lokal ausgebildete Spieler unter 21 können die ganze Saison bis zum 31. März national transferiert werden.

Ajeti schoss in 7 Super-League-Spielen 3 Tore für den FC St. Gallen.