Mexiko will Schule machenSchluss mit den Schwulen-Gesängen!

Mexikos Verband will schwulenfeindliche Gesänge aus den Stadien verbannen. Das Bussgeld, das damit gespart wird, will man in Schulen investieren.

